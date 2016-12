Strictly Come Dancing 2016 Halbfinale 10.-11.12.2016

Das Strictly Come Dancing 2016 Halbfinale läuft am 10.-11. Dezember 2016! Es ist schon wieder soweit und man darf gespannt sein! Von den bisher gezeigten Leistungen sollte das Ausscheiden von Ore und Joanne „ausgemacht“ sein. Aber wie oft lagen wir schon daneben mit Prognosen. Außerdem hat jeder seine Chance verdient. Allerdings fällt mir von den anderen 3 Tanzpaaren keines ein, das nicht ins Finale von Strictly Come Dancing 2016 nächste Woche kommen sollte…

Die Paare und ihre Tänze versprechen in jedem Fall Tanzvergnügen. 2 Tänze muss jedes Paar tanzen. Dabei so spannende Tänze wie die Salsa von Oti und Danny nach Marc Anthony (na endlich mal, dachte schon, da kommt nie einer drauf – wenn es von dem auch bessere Salsa-Songs gibt.) oder die Samba von Louise und Kevin, die nach Otis Vorlage von vor 2 (?) Wochen schon mal einen Fingerzeig Richtung Finale geben könnte. Auch auf die Rumba von Claudia und AJ bin ich gespannt. Der Tango Argentino von Ore und Joanne macht mich aus einem anderen Grund neugierig, nämlich zuerst, weil ich wissen mag, wie aus dem Tanzflächenfüller Nr. 1 von einst ‘Can’t Get You Out of My Head’ ein Tango Argentino wird.

Schön ist, dass alle Tanzpaare Tänze aus unterschiedlichen Bereichen haben. Das passt selbst dann, wenn es nicht so „sauber“ zu trennen ist, wie bei Louise und Kevin. So müssen die Final-Kandidaten unterschiedliche Talente oder Seiten von sich zeigen und sich als finalwürdig erweisen. Wenn’s so geplant war, hat jemand mitgedacht. Wenn’s Zufall ist, will ich’s gar nicht wissen. 🙂

Tänze und Songs Halbfinale Strictly Come Dancing 10.12.2016

Die Tanzpaare tanzen 2 Tänze im Halbfinale. Deshalb müssen wir die Darstellung etwas strecken, damit das dann mit den Punkten auch noch übersichtlich klappt:

Claudia Fragapane – AJ Pritchard

Rumba nach ‘Bleeding Love’ von Leona Lewis

Quickstep nach ‘When You’re Smiling’ von Andy Williams

Danny Mac – Oti Mabuse

Salsa nach ‘Vivir Mi Vida’ von Marc Anthony

American Smooth nach ‘Misty Blue’ von Dorothy Moore

Louise Redknapp – Kevin Clifton

Samba nach ‘Brazil’ von Thiago Thomé

Tango nach ‘Glad All Over’ von The Dave Clark Five

Ore Oduba – Joanne Clifton

Quickstep nach ‘Are You Gonna Be My Girl’ von Jet

Tango Argentino nach ‘Can’t Get You Out of My Head’ von Kylie Minogue

Die Ergebnisse und auch Videos tragen wir immer gleich hier in diesem Artikel nach. Bei Strictly Come Dancing schreiben wir nicht 2 Artikel, wie bei Let’s dance und Dancing Stars oder aktuell bei Dance Dance Dance.

Weitere Meldungen über Strictly Come Dancing 2016 finden Sie im vorn verlinkten Stichwort. Mehr solche Artikel stehen in unseren Kategorien TV-Shows und Tanzen im Fernsehen.