Strictly Come Dancing 2016 Halbzeit der Show am 5.-6.11.2016

Salsa und Tango bei Strictly Come Dancing 2016 am 5.-6. November 2016 – sogar ein richtiger Tango Argentino vom Sexteto Mayor. Da kann sich RTL doch mal ein Beispiel nehmen… Oder vielleicht auch nicht, denn die vermeintliche Salsa ist doch auch eine, die eher aus dem Bereich Samba kommt und vom BBC-Strictly-Come-Dancing-Orchester erst zurecht gebogen werden muss (was übrigens in dieser Kombi Salmba-Salsa selten überzeugend gelingt).

So langsam geht es auch ans Eingemachte. Viel Luft ist für die Besten bei Strictly come Dancing 2016 nicht mehr nach unten. Hoffentlich können sich Danny Mac – Oti Mabuse wieder in die Nähe der Spitze tanzen, denn gegen Ed Balls hat bisher noch jeder Promi den Kürzeren gezogen. Der wird zwar auch bald ausscheiden, aber gut möglich, dass Ed vorher noch ein paar Paare eliminiert.

Hier wieder erst einmal alle Tänze und Songs, nach denen die Paare bei Strictly Come Dancing am 5. November 2016 tanzen. Am Sonntagmorgen ergänzen wir dann die Videos der Tänze, die Punkte der Jury und auch ein paar Anmerkungen und Meinungen zu einigen Tänzen. Nach der Entscheidungs-Show am Sonntag fügen wir dann noch ein, wer in der Halloween-Woche ausscheiden musste. Dieses Verfahren wiederholen wir ja in jeder Woche so.

Tänze und Songs Strictly Come Dancing 5.11.2016

Wie immer zunächst die Reihenfolge sortiert nach den Vornamen der Promis:

Claudia Fragapane – AJ Pritchard tanzen Paso Doble nach ‘Shut Up And Dance’ von Walk The Moon

Daisy Lowe – Aljaz Skorjanec tanzen Wiener Walzer nach 'Daisy Bell' von Harry Dacre

Danny Mac – Oti Mabuse tanzen Jive nach 'Long Tall Sally' von Little Richard

Ed Balls – Katya Jones tanzen Quickstep nach 'Help!' von The Beatles

Greg Rutherford – Natalie Lowe tanzen Wiener Walzer nach 'You Don't Own Me' von Grace

Judge Rinder – Oksana Platero tanzen Quickstep nach 'It Don't Mean A Thing (If It Ain't Got That Swing)' in der Version von Chantz Powell

Laura Whitmore – Giovanni Pernice tanzen Samba nach 'Bamboleo' von den Gipsy Kings

Louise Redknapp – Kevin Clifton tanzen Tango Argentino nach ‚Tanguera' vom Sexteto Mayor

Ore Oduba – Joanne Clifton tanzen Salsa nach 'Turn The Beat Around' von Vicki Sue Robinson

Die Ergebnisse und auch Videos tragen wir immer gleich hier in diesem Artikel nach. Bei Strictly Come Dancing schreiben wir nicht 2 Artikel, wie bei Let’s dance und Dancing Stars oder aktuell bei Dance Dance Dance.

