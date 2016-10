Strictly Come Dancing 2016 Halloween-Woche – 29.-30.10.2016

Halloween-Special bei Strictly Come Dancing 2016 in Woche 6 am 29.-30. Oktober 2016 – und ganz bestimmt wird es nicht gruselig! Es wird großartig, da bin ich ganz sicher…

Außerdem sind alle Promis und Profi-Tänzer wieder zurück auf dem Tanzparkett. Brendan Cole ist wieder gesund und tanzt wieder mit Anastacia, wie ursprünglich. Auch Laura Whitmore ist wieder fit und so sind Laura Whitmore – Giovanni Pernice wie geplant am Start.

Hier wieder erst einmal alle Tänze und Songs, nach denen die Paare bei Strictly Come Dancing am 29. Oktober 2016 tanzen. Spätestens Sonntagmorgen ergänzen wir dann die Videos der Tänze, die Punkte der Jury und auch ein paar Anmerkungen und Meinungen zu einigen Tänzen. Nach der Entscheidungs-Show am Sonntag fügen wir dann noch ein, wer in der Halloween-Woche ausscheiden musste. Dieses Verfahren wiederholen wir ja in jeder Woche so.

Tänze und Songs Strictly Come Dancing 29.10.2016

Die Reihenfolge hier ist zunöchst eine alphabetische nach demVornamen des Promis sortiert.

Anastacia – Brendan Cole tanzen Jive nach ‘Bat Out Of Hell’ von Meat Loaf

tanzen Jive nach ‘Bat Out Of Hell’ von Meat Loaf Claudia Fragapane – AJ Pritchard tanzen American Smooth nach ‘Black Magic’ von Little Mix

tanzen American Smooth nach ‘Black Magic’ von Little Mix Daisy Lowe – Aljaz Skorjanec tanzen Paso Doble nach ‘Please Don’t Let Me Be Misunderstood’ von Santa Esmeralda

tanzen Paso Doble nach ‘Please Don’t Let Me Be Misunderstood’ von Santa Esmeralda Danny Mac – Oti Mabuse tanzen Slofox nach ‘Take Me To Church’ von Hozier

tanzen Slofox nach ‘Take Me To Church’ von Hozier Ed Balls – Katya Jones tanzen Cha Cha Cha nach ‚Love Potion No. 9’ von Hansel Martinez

tanzen Cha Cha Cha nach ‚Love Potion No. 9’ von Hansel Martinez Greg Rutherford – Natalie Lowe tanzen Rumba nach ‘Bring Me To Life’ von Evanescence

tanzen Rumba nach ‘Bring Me To Life’ von Evanescence Judge Rinder – Oksana Platero tanzen Paso Doble nach ‘Born This Way’ von Lady Gaga

tanzen Paso Doble nach ‘Born This Way’ von Lady Gaga Laura Whitmore – Giovanni Pernice tanzen Tango nach ‚Paint It Black‘ von den Rolling Stones

tanzen Tango nach ‚Paint It Black‘ von den Rolling Stones Louise Redknapp – Kevin Clifton tanzen Charleston nach ‘Crazy In Love’ von Emeli Sande

tanzen Charleston nach ‘Crazy In Love’ von Emeli Sande Ore Oduba – Joanne Clifton tanzen Charleston nach ‚I Want Candy’ von Bow Wow Wow

Die Ergebnisse und auch Videos tragen wir immer gleich hier in diesem Artikel nach. Bei Strictly Come Dancing schreiben wir nicht 2 Artikel, wie bei Let’s dance und Dancing Stars oder aktuell bei Dance Dance Dance.

