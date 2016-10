Strictly Come Dancing 2016 Movie-Week 8.-9. Oktober 2016

Strictly Come Dancing 2016 Woche 3 ist Movie-Week! 14 Tanzpaare wetteifern am 8.10.2016 noch um das Weiterkommen in der BBC-Tanz-Show. Wer ausscheiden muss, entscheidet sich dann erst am 9.10.2016 – ein Hinwies für alle, die sich sonst nicht mit Strictly Come Dancing (SCD) beschäftigen.

Die Motto-Wochen, wie diesmal die Movie-Week, sind den Tanz-Freunden auch von Let’s dance und den Dancing Stars bekannt. Alle Tanzpaare vertanzen mehr oder weniger bekannte Lieder oder Film-Musiken aus (meist) bekannten Filmen. Tänzerisch geht fast naturgemäß quer durch den Tanz-Garten: American Smooth, Charleston, Cha Cha Cha, Paso doble, Quickstep, Salsa, Samba, Tango und Wiener Walzer.

Hier wie zuletzt und zunächst alle Tänze und Songs, nach denen die Paare bei Strictly Come Dancing am 8. Oktober 2016 tanzen. Später ergänzen wir die Videos der Tänze, die Punkte der Jury und auch ein paar Anmerkungen und Meinungen zu einigen Tänzen (wir analysieren bei SDC nicht so umfangreich, wie ihr das bei den hiesigen Tanz-Shows von uns kennt). Nach der Entscheidungs-Show am Sonntag fügen wir auch noch ein, wer jeweils ausschieden musste. Dieses Procedere wiederholen wir Woche um Woche und meist auch in dieser Reihenfolge.

Tänze und Songs Strictly Come Dancing 8.10.2016

Die Reihenfolge ist hier zunächste eine alphabetische nach dem Vornamen des Promis:

Anastacia und Brendan Cole tanzen Wiener Walzer nach ‚A Thousand Years' von Christina Perri aus der Twilight Saga

Claudia Fragapane – AJ Pritchard tanzen Charleston nach ‚You Give a Little Love' von Paul Williams aus Bugsy Malone (ein Kinderfilm)

Daisy Lowe – Aljaz Skorjanec tanzen Quickstep nach ‚Spoonful of Sugar' aus Mary Poppins

Danny Mac – Oti Mabuse tanzen Paso Doble nach ‚The Train' von James Horner aus Die Maske des Zorro

Ed Balls – Katya Jones tanzen Samba nach ‚Cuban Pete' aus Die Maske

Greg Rutherford – Natalie Lowe tanzen American Smooth nach ‚Everything I Do (I Do It For You)' von Bryan Adams aus Robin Hood: König der Diebe

Judge Rinder – Oksana Platero tanzen Charleston nach ‚Meet The Flintstones' aus Flintstones – Die Familie Feuerstein

Laura Whitmore – Giovanni Pernice tanzen Salsa nach ‚Rhythm of the Night' von Valeria aus Moulin Rouge

Lesley Joseph – Anton Du Beke tanzen Quickstep nach ‚A Couple of Swells' von Judy Garland and Fred Astaire aus dem Film Osterspaziergang

Louise Redknapp – Kevin Clifton tanzen Cha Cha Cha nach ‚Flashdance… What A Feeling' von Irene Cara aus Flashdance

Naga Munchetty – Pasha Kovalev tanzen Tango nach ‚Theme from Mission Impossible' von Lalo Schifrin

Ore Oduba – Joanne Clifton tanzen American Smooth nach ‚Singin' In the Rain' von Gene Kelly aus dem gleichnamigen Film

Tameka Empson – Gorka Marquez tanzen Tango nach ‚The Heat Is On' von Glen Frey aus Beverly Hills Cop

Will Young – Karen Clifton tanzen Salsa nach ‚Jai Ho (You Are My Destiny)' von A.R. Rahman & The Pussycat Dolls aus dem Film Slumdog Millionaire

Die Ergebnisse und auch Videos tragen wir immer gleich hier in diesem Artikel nach. Bei Strictly Come Dancingschreiben wir nicht 2 Artikel, wie bei Let’s dance und Dancing Stars oder aktuell bei Dance Dance Dance.

