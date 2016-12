Strictly Come Dancing 2016 Musical Woche am 3.-4.12.2016

Musical Woche bei Strictly Come Dancing 2016 am 3.-4. Dezember 2016! Es wird bunt und beeindruckend – die Tänze, Kostüme und das Make up. Eigentlich wäre es die Woche für Ed Balls gewesen, etwa als Willi Wonka alias Charlie aus „Charlie und die Schokoladenfabrik“. Doch die SCD-Musical-Woche ist auch eine Premiere: Es ist die erste Woche ohne Ed Balls, der letzte Woche ausgeschieden ist.

Claudia und AJ tanzen nach Tango Argentino letzte Woche nun Salsa, bei Danny und Oti kann der Tango eigentlich nur gut werden nach Tango Argentino und Samba mit Bestnoten. Louise und Kevin werden einen Quickstep auf’s Parkett legen, der sich gewaschen hat. Ore und Joanne haben beim Slowfox alle Trümpfe in der Hand. Nur Judge und Oksana… hei die Samba… Ob das gut geht?

Schön ist, dass die BBC sich fast ausschließlich bei nicht so populären Musicals bedient hat (ich will nicht streitsüchtig sein, aber waren das nicht alles ursprünglich Filme?). Selbst beim „König der Löwen“ hat man zu einem nicht so oft strapazierten Song gegriffen. Das gefällt mir Tausendmal besser, als die ausgelutschten „Evergreens“, die man an jeder Ecke hört!

Tänze und Songs Strictly Come Dancing 3.12.2016

Claudia Fragapane – AJ Pritchard tanzen Salsa nach 'I Just Can't Wait To Be King' aus dem König der Löwen (von Elton John)

Danny Mac – Oti Mabuse tanzen Tango nach 'One Night Only' aus Dreamgirls

Judge Rinder – Oksana Platero tanzen Samba nach 'Oh! What a Night!' aus dem Film Jersey Boys

Louise Redknapp – Kevin Clifton tanzen Quickstep nach 'The Deadwood Stage' aus Calamity Jane (von Doris Day)

Ore Oduba – Joanne Clifton tanzen Slowfox nach 'Pure Imagination' aus Charlie and the Chocolate Factory (ursprünglich Willi Wonka and the… mit Gene Wilder)

Die Ergebnisse und auch Videos tragen wir immer gleich hier in diesem Artikel nach. Bei Strictly Come Dancing schreiben wir nicht 2 Artikel, wie bei Let’s dance und Dancing Stars oder aktuell bei Dance Dance Dance.

