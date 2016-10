Strictly Come Dancing 2016 Woche 5 – 22.-23. Oktober 2016

Wieder eine kleine Veränderung bei Strictly Come Dancing 2016 in Woche 5 am 22.-23. Oktober 2016. Auf Anraten seiner Ärzte setzt Brendan Cole, der bisher mit Anastacia tanzte, aus. Wenn ich das richtig verstanden habe, muss er eine Lungenentzündung auskurieren. Damit sollte man auch nicht leichtfertig umgehen. Für ihn tanzt in dieser Woche Gorka Marquez mit Anastacia. Der tanzte zuvor mit Tameka Empson und war in der 3. Woche ausgeschieden. Geplant ist, dass Brendan dann wieder kommt. Aber ob das in einer Woche ausgestanden ist? Wir werden sehen…

Hier wieder erst einmal alle Tänze und Songs, nach denen die Paare bei Strictly Come Dancing am 22. Oktober 2016 tanzen. Morgen früh ergänzen wir die Videos der Tänze, die Punkte der Jury und auch ein paar Anmerkungen und Meinungen zu einigen Tänzen. Nach der Entscheidungs-Show am Sonntag fügen wir auch noch ein, wer ausschieden musste. Dieses Procedere wiederholen wir jede Woche so.

Tänze und Songs Strictly Come Dancing 22.10.2016

Wie immer zunächst die Tanzpaare alphabetisch sortiert nach dem Vornamen der Promis

Anastacia – Gorka Marquez tanzen Quickstep nach ‚My Kind of Town‘ von Frank Sinatra

Claudia Fragapane – AJ Pritchard tanzen Samba nach ‚Young Hearts Run Free' von Candi Staton

Daisy Lowe – Aljaz Skorjanec tanzen Charleston nach ‚Happy Feet' von den Manhattan Rhythm Kings

Danny Mac – Oti Mabuse tanzen Rumba nach ‚How Will I Know' in einer Version von Sam Smith

Ed Balls – Katya Jones tanzen American Smooth nach ‚Amarillo' von Tony Christie

Greg Rutherford – Natalie Lowe tanzen Cha Cha Cha nach ‚We Found Love' von Rihanna ft. Calvin Harris

Judge Rinder – Oksana Platero tanzen Jive nach ‚Boogie Woogie Bugle Boy' von den Andrews Sisters

Laura Whitmore – Giovanni Pernice tanzen Jive nach ‚Reet Petite' von Jackie Wilson

Lesley Joseph – Anton Du Beke tanzen Tango nach ‚Whatever Lola Wants' in einer Version vom Gotan Project

Louise Redknapp – Kevin Clifton tanzen Rumba nach ‚Always on My Mind' in einer Version von Michael Buble

Ore Oduba – Joanne Clifton tanzen Langsamer Walzer nach ‚I Will Always Love You' in einer Version von Claudia Streza

Die Ergebnisse und auch Videos tragen wir immer gleich hier in diesem Artikel nach. Bei Strictly Come Dancing schreiben wir nicht 2 Artikel, wie bei Let’s dance und Dancing Stars oder aktuell bei Dance Dance Dance.

