Supertalent 2016: Alle Kandidaten der 1. Show am 10.9.2016

Das Supertalent 2016 beginnt heute, am 10.9.2016, mit seiner 1. Show. Alle Kandidaten vom Supertalent 10.9.2016 findet Ihr hier. Sonst folgt die RTL-Show dem bekannten Verlauf und auch die Final-Teilnehmer vom Supertalent 2016 werden auf die gleiche Weise gefunden, wie in den letzten Jahren beim Supertalent:

Die Supertalent-Jury 2016 setzt sich wie zuvor aus Dieter Bohlen und Bruce Darnell zusammen. Neu in der Supertalent-Jury ist Victoria Swarovski.

In jeder Casting-Show von „Das Supertalent“, es gibt auch 2016 wieder 13 davon, präsentieren sich Kandidaten der Jury vom Supertalent 2016 – immer in etwa gleich viele Kandidaten. Das Finale vom Supertalent 2016 ist dann die 14. Folge und die wird live ausgestrahlt. Die Casting-Shows davor, ab heute 10.9.2016 jede Woche samstags, sind eine Zusammenstellung aus den Jury-Castings, die im Sommer aufgezeichnet wurden. Wir hatten darüber berichtet, wie wir in jedem Jahr über die Möglichkeiten zur Anmeldung für das Supertalent und über die stets stattfindenden offene Supertalent-Castings informieren. Ihr findet solche Artikel bei uns immer unter dem Stichwort Supertalent.

Nach jedem Auftritt entscheidet auch die neue Supertalent-Jury, welche Kandidaten sie für das Finale in eine engere Auswahl nimmt, als wer weiter kommt oder wer ausscheidet. In jedem Jahr bis jetzt bekamen nämlich mehr Kandidaten 3 mal oder mindestens 2 x einen Ja-Buzzer, als Plätze dann im Finale sind. Das wird auch beim Supertalent 2016 nicht anders sein. Kandidaten, die nicht mindestens 2 Ja-Kreuze bekommen scheiden aus. Und dann gibt es noch den „Gold-Buzzer„. Drückt ein Jury-Mitglied den Gold-Buzzer, ist der Kandidat fest für das Supertalent-Finale am 10. Dezember 2016 qualifiziert.

Soweit der Vorrede und das Verfahren. Hier die Kandidaten vom Supertalent am 10.9.2016 – immer jeweils mit Foto un ein paar Angaben zur Person, wie Alter, woher sie kommen usw.. Sonst ergänzen wir auch live schon während der Show, welche Kandidaten ausscheiden und welche weiter kommen. In dieser Woche könnte das schwierig werden, weil wir noch andere Termine haben. Wir ergänzen das dann spätestens am Sonntag.

Die Sendung vom Supertalent 10.9.2016 beginnt um 20.15 Uhr und wird dann noch wiederholt um 23.45 Uhr und eine weitere Wiederholung gibt es am Sonntag, 11.9.2016 um 15.00 Uhr.

Update

Weiter und Raus Supertalent 10.9.2016

Weiter ist beim Supertalent am 10.9.2016: Thomas Stieben mit Gold-Buzzer von Dieter Bohlen, also für’s Supertalent-Finale gesetzt.

Außerdem sind weiter The Rocking Chairs, Teodora Vio (Sängerin), Sarah Stiefel (Ketten-Akrobatik), Thomas Hecking (selbstgebaute Instrumente), Yeva Shiyanova (Boden-Akrobatik, Mehl), Taras Hoi (Schleppseil), Ralf Schink (Laser-Harfe), Marcus Schramm und sein Männerballett (Feuerwehr), Akrobatik-Duo Kvas (Vlad Kostenko und Anton Savchenko), Comedy Smalltalk u.a. mit Patrick Keaton, Duo Monsters of Schlock – Sweet Pepper Klopek und Burnaby Q. Orbax.

Ausgeschieden sind Almira Ganieva und Barrex Stahlberg.

Einschaltquote Supertalent 10.9.2016

Die 1. Sendung vom Supertalent am 10.9.2016 haben 4.130.000 Zuschauer gesehen, was einem Marktanteil von 17,5% entspricht. Von den 14.-59-Jährigen waren 2.950.000 Zuschauer vorm TV-Bildschirm, was einem erheblichen Marktanteil von 24,4% entspricht.

Alle Kandidaten Supertalent 10.9.2016 und deren Fotos

Die Reihenfolge der Supertalent-Kandidaten hier in diesem Artikel ist in etwa die Reihenfolge der Auftritte in der TV-Show.

„The Rocking Chairs“ nennt sich eine Tanzgruppe aus der Niederlande, die Breakdance zeigen. Dabei sind Sylvain Veldkamp, 46 Jahre alt – Henk Bakboord, 54 Jahre alt- Jeffrey Roberts, 50 Jahre alt – Bryan Druiventak, 44 Jahre alt und Steve Lobo, 45 Jahre alt. Die 5 Tänzer der „Rocking Chairs“ stammen aus Amsterdam und sind Profi-Tänzer bzw. Tanzlehrer.

Als Comedy „Smalltalk“ treten Patrick Keaton, 36 Jahre alt – Dennie Hinsch, 25 Jahre alt und Peter Brownbill, 48 Jahre alt, aus Hinte auf. Peter Brownbill ist kleinwüchsig und offenbar Chef der Truppe? Man darf gespannt sein…

Teodora Vio kommt aus Berlin und ist erst 6 Jahre alt. Teodora will Sängerin werden. Ok, nicht ungewöhnlich in dem Alter. Aber sie hat als Vorbild die Opernsängerin Amira Willighagen und die ist auch erst 12 Jahre alt. Das ist schon ungewöhnlich, gleich doppelt. Teodora Vio singt beim Supertalent am 10.9.2016 das Lied „Somewhere over the Rainbow“.

Almira Ganieva stammt aus Usbekistan, lebt aber in Wien und ist 23 Jahre alt. Almira studiert Wirtschaftsinformatik und will vor der Supertalent-Jury auch singen. Dafür hat sie sich keinen leichten Song ausgesucht. Ausgerechnet „All By Myself“ von Celine Dion soll es sein.

Sarah Stiefel kommt aus Berlin und ist 24 Jahre alt. Sarah zeigt eine Akrobatik-Nummer in der Luft und hängt dabei an Ketten.

Thomas Hecking lebt in Hamm und ist 63 Jahre alt. Er macht Musik und hat sich seine teils (halb-)automatischen Begleitinstrumente und auch die Krückstock-Flöte selbst gebaut.

Yeva Shiyanova stammt aus Kasachstan und ist 25 Jahre alt. Yeva zeigt eine Akrobatik-Nummer am Boden, den sie dazu ordentlich mit Mehl einsaut – später logischerweise auch sich selbst damit… Yeva Shiyanova (RTL schreibt Shianova, sie heißt aber Shiyanova) war im letzen Jahr auch schon beim „Supertalent“ in Rumänien und in Georgian war sie auch schon dabei. Dort kam sie bis ins Finale bzw. Halbfinale. Außerdem ist sie im Pole Dance erfolgreich.

Thomas Stieben kommt auch aus Kasachstan, lebt aber schon über 20 Jahre in Deutschland. Der 34-Jährige aus Offingen singt beim Supertalent am 10.9.2016 den Song „Say Something“ von A Great Big World.

Barrex Stahlberg lebt in Berlin, arbeitet als Kellner und ist 35 Jahre alt. Auch er singt, nämlich das Lied „Co-Pilot“, und würde gern Dieter Bohlen von sich überzeugen, damit der mit ihm neue Titel aufnimmt…

Marcus Schramm und seine Männerballett kommen aus Riedstedt und sind dort bei der freiwilligen Feuerwehr. Sie zeigen einen Showtanz beim Supertalent. Dabei sind Tobias Menke (18), Marc Schwarz (19), David Maurer (20), Patrick Hummel (23), Giuseppe Poliseno (27), Marcel Laksy (32), Maik Steinmetz (36), Pasquale Gulino (37), Marcus Schramm (37) und Mathias Lachmann (39).

Das Artisten-Duo Kvas kommt aus der Ukraine und war schon beim berühmten Zirkusfestival in Monaco. Da kommen nur die besten Artisten hin! Vlad Kostenko, 38 Jahre alt, und Anton Savchenko, 32 Jahre alt, zeigen beim Supertalent am 10.9.2016 eine Handstand-Akrobatik.

Ralf Schink lebt in Berlin, kommt ursprünglich aus Freiburg und ist 50 Jahre alt. Ralf ist Laserharfen-Spieler, Pianist und Musikproduzent. Wir sind gespannt, was eine Laser-Harfe ist…

Taras Hoi ist Akrobat, 29 Jahre alt und kommt aus der Ukraine. Taras zeigt eine Akrobatik-Nummer auf dem Schlappseil.

Das Duo „Monsters of Schlock“ besteht aus den Brüdern Burnaby Q. Orbax, 39 Jahre alt, und Sweet Pepper Klopek, 42 Jahre alt. Die beiden kommen aus Kanada und halten sagenhafte 23 Weltrekorde im Guinness-Buch. Schon der Name verheißt nichts Gutes…

Salsango berichtet wie in den letzten Jahren auch über das Supertalent 2016. Alle Artikel findet Ihr unter dem Stichwort Supertalent 2016. Artikel auch aus vergangenen Jahren finden Sie unter dem Stichwort Supertalent. Mehr über andere TV-Shows finden Sie in unserer Kategorie (Link vorn).

Quellenangabe: Die Fotos sind von RTL. Dazu alle Infos zu „Das Supertalent“ im Special bei RTL.de.