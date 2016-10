Supertalent 2016 am 1.10.2016 – Alle Kandidaten

Das Supertalent am Samstag, den 1. Oktober 2016 ist verkürzt. Hier die 11 Kandidaten, wer sie sind und was sie machen. Eine lange Vorrede sparen wir uns diesmal und kommen gleich zur Sache (die kürzere Sendung ist dem Start von Adam sucht Eva 2016 geschuldet. Mehr dazu im Artikel Adam sucht Eva am 1.10.2016: Start in die neue Staffel).

Wer weiter kommt und wer ausscheidet, ergänzen wir dann in der Show gleich hier:

Update: Weiter sind Tanzgruppe BWnation, Gina Retzlaff

Alle Kandidaten Supertalent 1.10.2016

Hier alle Supertalent-Kandidaten vom 1.10.2016 in der Reihenfolge, in der sie vermutlich auch in der Sendung gezeigt werden:

BWnation sind eine Tanzgruppe aus NRW. Die Jungs aus Bad Bentheim, Rheine, Münster, Ahaus und Marl haben sich zusammen gefunden, als Harun im Krankenhaus war. Da versprachen sich Harun Celik, Guido Mosengo-Ktenge, Danny Huesmann, Herolind Skivjani, und Nico Keiser als BWNation gemeinsam zu tanzen.

Gina Retzlaff aus Köln ist erst 5 Jahre alt und damit die jüngste Kandidatin beim Supertalent 2016 überhaupt. Gina will beim Supertalent singen und findet Bruce Darnell cool. Sie singt aus „Die Eiskönigin“ das Lied „Lass jetzt los“. (Foto oben)

Alina Ruppel alias Eliza 19 Jahre alt, kommt ursprünglich aus Kasachstan und wohnt jetzt in Leipzig. Alina war schon vor 10 Jahren das erste Mal beim Supertalent. Die Kontorsionistin betreibt ihr Hobby schon seit 12 Jahren – doch nicht nur zum Vergnügen. Alina hatte Kinderlähmung und das Kontorsions-Training hat ihr geholfen, die Krankheit zu überwinden.

Marco Zoppi aus Rom ist 37 Jahre alt. Marco ist Zauberer und kann was Besonderes mit Seifenblasen.

Vincent Hoffmann ist 24 Jahre alt und kommt aus Auenwald. Vincent spielt Klavier und kommt mit einer Pferdemaske zum Supertalent. Warum?

Norbert Barthelmess ist 57 Jahre und kommt aus Pretzfeld. Der singende Koch kommt mit einer mobilen Küche zum Supertalent uns singt den „Pfannkuchen-Rap“.

Patrick Seckler aus Hahnheim ist 24 Jahre alt und singt den Philipp Poisel – Song „Halt Mich“.

Karl-Heinz Kemmerich kommt aus Belgien und ist 65 Jahre alt. Kall löffelt…

Carlos Zaspel ist Artist, 19 Jahre alt und kommt aus Berlin. Wie andere Supertalent-Kandidaten schon kommt auch Carlos von der Berliner Artistenschule. Er zeigt eine Nummer am Chinesischen Mast, den er für seine Zwecke modifziert hat und „Spinning Pole“ nennt.

Christian Bernitz aus Bittenfeld ist 22 Jahre alt. Christian ist auch schon das 2. Mal beim Supertalent. Beim ersten Mal hat er getanzt und weil das nicht so gut ankam, trainiert er seit 3 Jahren umso härter.

Stephanie Höggerl und Dan Miethke sind 29 und 36 Jahre alt und kommen aus Österreich und Australien. Als „Spark Fire Dance“ zeigen sie eine Feuer- und Tanzperformance.

Salsango berichtet wie in den letzten Jahren auch über das Supertalent 2016. Alle Artikel findet Ihr unter dem Stichwort Supertalent 2016. Mehr über andere TV-Shows finden Sie in unserer Kategorie (Link vorn).

Quellenangabe: Die Fotos sind von RTL. Dazu alle Infos zu „Das Supertalent“ im Special bei RTL.de.