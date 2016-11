Supertalent 2016 am 12.11.2016 – Alle 16 Kandidaten

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 12.11.2016

Beim Supertalent 2016 am 12.11.2016 sind wieder 16 Kandidaten dabei. Man darf gespannt sein, welche Qualität der Kandidaten RTL heute zeigt. Denn, zeitgleich läuft auf ProSieben „Deutschland tanzt“. Allerdings ist das an den folgenden 3 Samstagen auch so, insofern kann es gut sein, dass RTL seinen Supertalent – Stiefel einfach durchzieht und nicht etwa ganz besondere Kandidaten präsentiert. Oder vielleicht doch, um Zuschauer zu binden?

Aus den Namen, dem Alter, den Fotos der Kandidaten und den Angaben, was sie zeigen werden, können wir die Qualität der Darbietungen natürlich nicht ablesen und müssen uns genauso überraschen lassen.

Supertalent-Wiederholungen

Das Supertalent heute geht wieder bis 23.00 Uhr und wird dann auch wieder 2 x wiederholt. Die 1. Wiederholung vom Supertalent läuft schon der Nacht von Samstag auf Sonntag ab 00.00 Uhr, wieder nach Mario Barth, die 2. Supertalent-Wiederholung kommt am Sonntag, 13.11.2016 schon mittags um 12.15 Uhr. Übrigens gibt es zu Deutschland tanzt bei uns auch Artikel. Hier findet Ihr eine Übersicht über alle Tanz-Kandidaten von „Deutschland tanzt“ dort.

Und weil beim Supertalent am 12.11.2016 erneut so viele Kandidaten zu sehen sind, werden wir wieder nicht lange drumherum reden und die Kandidaten gleich vorstellen:

Alle Kandidaten Supertalent 12.11.2016

Update: Wer weiter kommt und wer ausscheidet, aktualisieren wir in der Show direkt hier…

Die nachfolgende Reihenfolge der Kandidaten ist vermutlich die, in der sie in der Sendung am 12.11.2016 gezeigt werden:

Fatih Bektas ist 25 Jahre alt und kommt aus Gurten. Das ist eine kleine Gemeinde in Ober-Österreich. Fatih ist mit Leidenschaft Zauberer und tritt beim Supertalent mit Assistentin Julia (19 Jahre) auf. Er hat extra für die Casting-Show einen neuen Trick entwickelt und einstudiert…

Marie-Luise Drabon ist erst 5 Jahre alt, kommt aus Leipzig und spielt Klavier. Marie-Luise spielt mit ihrem Vater Marcus, der sie auf dem Cello begleitet, das Lied aus dem Film „Die fabelhafte Welt der Amelie“.

Anne-Marie Kot ist 26 Jahre alt, kommt ursprünglich aus Polen und wohnt in Hamburg. Derzeit studiert Anne-Marie noch, möchte aber eigentlich lieber als Akrobatin ihr Geld verdienen. Die Spezial-Gebiete der Autodidaktin sind die Luftakrobatik und Poledance.

David Onka kommt aus Nigeria, wohnt in Gauting und ist 33 Jahre alt. David singt und spielt Klavier. Beim Supertalent am 12.11.2016 ist es der Song „Ordinary People“ von John Legend.

Friends CRW kommen aus der Niederlande und zeigen eine Show aus Free Running, Parkour und Tricking, die sie extra für die Casting-Show bühnentauglich gemacht haben. Friends CRW besteht Bulent (27 Jahre alt), Onur (26 Jahre alt), Pom (25 Jahre alt), Ravi (16 Jahre alt) und Ted (22 Jahre alt).

Marcel Becker kommt aus Essen und ist 27 Jahre alt. Marcel singt den Schlager „Ein Stern“ von Nik P.

Die „Hybrids Crew“ ist ein Tanz-Duo und kommt aus Tschechien. Patrick Ulman (27 Jahre alt) und Zdenek Kremlacek (22 Jahre alt) zeigen eine Electric Boogie – Show.

Das KKO, das Kurpfälzischen Kammerorchester aus Mannheim, zeigt eine Show mit Orchestermusik und Streetdance.

Sebastian Wendeler (26 Jahre alt) und Rico Laue (32 Jahre alt) nennen sich auch „Neuzeitkinder„, kommen aus Eilenburg und singen den selbst komponierten Rap „Wie die Zugvögel“.

Das nächste Rap-Duo sind Justin Patalas (18 Jahre alt) und Fabian Skopiak (20 Jahre alt) aus Berlin und Frankfurt (Oder). Die beiden präsentieren beim Supertalent auch einen selbstkomponierten Rap, der „Flächenbrand“ heißt.

Richard Mach kommt aus Prag und ist 39 Jahre alt. Richard zeigt eine kombinierte Tanz- und Laser-Show. Leider im Grunde ein alter Hut…

Shirley Blommaert ist 43 Jahre alt und kommt dem Kongo und wohnt in Ottobrunn. Shirley zeigt den „Banana-Dance“, wie man ihn von Josephine Baker kennt.

Trixie Little ist 41 Jahre alt und kommt aus den USA. Trixie zeigt vermutlich eine Burlesque-Show.

„BreakMX“ zeigen eine Show aus Breakdance und BMX-Fahrradfahren. Das Trrio besteht aus Chris Böhm (33 Jahre alt), Klaus Osono Bono (28 Jahre alt) und Sebastian Jäger (29 Jahre alt).

Marvin Steven Friedl ist 35 Jahre alt und kommt au aus Neukirchen-Vluyn. Marvin war schon einmal bei DSDS dabei und ist seitdem mit Pietro Lombardi befreundet. Beim Supertalent am 12.11.2016 singt er den Song „Angel“ von Robbie Williams.

„Bir Khalsa“ ist eine Gruppe aus Punjab in Indien, die eine Show in der Sikh-Kampftechnik „Gathka“ zeigen.

