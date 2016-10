Supertalent 2016 am 15.10.2016: Die Kandidaten der Show

Das Supertalent wird am Samstag, den 15.10.2016 wieder ausgestrahlt. Hier sind die 14 neuen Kandidaten, die sich beim Supertalent am 15. Oktober 2016 die Bühnen-Klinke in die Hand geben, um einen Stern als Zeichen des Weiterkommens zu bekommen, vielleicht sogar einen Gold-Buzzer. Der würde für die Kandidaten den direkten Einzug in das Supertalent-Finale bedeuten.

Wer das Supertalent am 15.10.2016 um 20.15 Uhr verpasst hat oder aus bestimmten Gründen nicht sehen kann bzw. konnte, könnte sich eine Wiederholung vom Supertalent ansehen. Die erste Wiederholung kommt schon um Mitternacht zum Sonntag um 00.00 Uhr. Die 2. Wiederholung zeigt RTL dann am Sonntag um 13.00 Uhr.

Doch wer sind nun die

Supertalent-Kandidaten vom 15.10.2016

und was machen sie oder welche Songs singen sie? Hier in der vermutlichen Reihenfolge ihrer Auftritte:

Emily Moskalenko ist erst 10 Jahre alt und lebt in der Ukraine. Emily hat für eine 10-Jährige ein ungewöhnliches Hobby: Sie turnt bzw. tanzt an der Stange, mache also Pole Dancing oder Pole Fitness – wobei sie einen artistischen Ansatz haben soll, weil sie sich sonst für Tanz und Akrobatik interessiert und sich als Tänzerin versteht.

Manuel Sass ist 22 Jahre alt und kommt aus Meinersen. Auch Kandidat Manuel ist leidenschaftlicher Tänzer, aber außerdem Sänger. Beim Supertalent spielt er auf einer s.g. Kerzenharfe.

Benjamin Lanz ist ebenso 22 Jahre alt, kommt aber aus Österreich (Telfs). Benjamin singt – wir wissen aber nicht welchen Song…

Die BMB Crew aus dem Taunus besteht aus 11 jungen Frauen und 2 jungen Männern. Das sind Julia Küster (24 Jahre alt), Melanie Herr (25), Sabrina Buljubasic (25), Annika Hajek (23), Tina Unachukwu (20), Tamara Fernandes Esposito (19), Gesualda Riitano (17), Alisia Reimann (17), Anna Domscheit (17), India Ayres-Jones (17), Joel Spinello (14), Niguel Ferguson (27) und Volkan Aksu (26). Beim Supertalent tritt die Tanzgruppe BMB Crew auf, weil sie hofft, so bekannter zu werden.

The Rejetnicks sind eine Band mit Jan Stefan (31 Jahre alt), Kevin Forster (24) und Matthias Schädle (33) als Mitglieder. Sie tragen beim Supertalent den Kinks-Song „You Really Got Me“vor.

Die Zwillinge Vanessa und Daiana Cammarata aus Lehr sind beide (logischerweise) 19 Jahre alt. Die Zwillinge wollen singen beim Supertalent, und zwar den Drake-Song „One Dance“.

Ion Simionescu ist 51 Jahre alt, lebt in Innsbruck, kommt aber ursprünglich aus Rumänien. Der ehemalige Akrobat tritt mit Promi-Puppen beim Supertalent auf.

Fran Cruz kommt aus Spanien und ist 43 Jahre alt. Der Musiker kann trommeln und jonglieren…

Osman Demirci aus Köln ist 32 Jahre alt und war schon einmal beim Supertalent. Damals sang er, diesmal singt er wieder – und zwar einen selbst komponierten Song.

Die Artisten Valo und Bobby und sind 40 bzw. 33 Jahre alt und kommen aus Florida, sind aber in Bulgarien geboren. Sie zeigen eine Luftakrobatik.

Niklas Thurow aus Hannover ist erst 16 Jahre alt und macht Musik auf einem Launchpad.

Die küssenden Tänzer Marco und Elisa sind 33 und 34 Jahre alt und kommen aus Mailand. Das Paar zeigt einen ganz besonderen Modern Dance.

Rebecca Parry ist 25 Jahren alt, lebt auf Mallorca und stammt aus Wales. Rebecca singt von Jess Glynne den Song „Take Me Home“.

Olga Liashchuk ist 31 Jahre alt und kann äußerlich vielleicht manchmal mit einem Mann verwechselt werden. Die starke Frau aus Kiew will auf der Supertalent-Bühne Wassermelonen mit ihren Oberschenkeln zerquetschen.

