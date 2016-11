Supertalent 2016 am 19.11.2016 – Die Kandidaten der Show

Das Supertalent 2016 am 19.11.2016 ist etwas kürzer als sonst und deshalb auch nur mit 13 Kandidaten in der Show. Trotzdem werden wir hier natürlich wieder alle Kandidaten vorstellen mit Namen, Alter, den Fotos der Kandidaten, ein paar Infos zu jedem Kandidaten und den ungefähren Angaben, was gezeigt wird. Wer von den Kandidaten beim Supertalent am 19.11.2016 weiter kommt und wer ausscheiden muss, können wir diesmal erst nach der Show aktualisieren, vermutlich am Sonntag morgens. Sonst machen wir das ja meist schon im Verlauf der Supertalent-Show. Aber an diesem Samstag sind alle bei Veranstaltungen im Einsatz, die dafür in Frage kämen. Nächste Woche ist dann alles wieder beim alten.

Wiederholungen vom Supertalent

Das Supertalent heute dauert heute wegen Boxen nur bis 22.30 Uhr. Die erste Wiederholung vom Supertalent wird in der Nacht zum Sonntag um 01.25 Uhr gesendet. Die zweite Supertalent-Wiederholung läuft am Sonntag, 20.11.2016 in dieser Woche wieder nachmittags ab 14.25 Uhr.

Alle Kandidaten Supertalent 19.11.2016

Hier alle Kandidaten der Show in der von uns vermuteten Reihenfolge ihrer Auftritte (keine Garantie dafür…). Wir übernehmen heute aus Zeitgründen ausnahmsweise auch die Original-Texte aus der Pressemitteilung von RTL fast 1:1 mit nur einigen Ergänzungen, Streichungen oder sonst redaktionellen Bearbeitungen:

Die Tanzcrew UDI wurde ursprünglich von Yuri (34 Jahre alt), Denis (35 Jahre alt) und Igor (34 Jahrre alt) gegründet. Das war 1998 in Tomsk in Russland. Die drei Jungs lernten sich über ihre gemeinsame Leidenschaft kennen und brachten sich nur mit Hilfe von Videoclips Akrobatik, Martial Arts und verschiedene Tanzstile selbst bei. Später stießen mit Sergey (31 Jahre alt), Andrei (20 Jahre alt), Dimitri (22 Jahre alt), Nikolay (22 Jahre alt), Vladimir L. (23 Jahre alt) und Vladimir S. (19 Jahre alt) sechs weitere Mitglieder zur Gruppe. 2005 eröffneten die Tänzer ihre eigene Tanzschule, in der sie beinahe 650 Schüler im Alter von fünf bis 30 Jahren in Akrobatik und Break Dance unterrichten. Die meisten ihrer Schüler kommen aus armen Verhältnissen oder sind Waisen, wie einige Tänzer von UDI selbst.

Marius Müller (18 Jahre) aus Friedrichsdorf hatte es nicht immer leicht, denn als Baby verletzte er sich mit einer Glasscherbe im Auge: Seitdem schielt er leicht und hat auf dem linken Auge nur 20 Prozent Sehkraft. Bereits in frühen Jahren wurde er deswegen in der Schule gemobbt. Kein Wunder, dass er seine Schulzeit als die schlimmste Zeit in seinem Leben beschreibt. Dank des Singens kann er das nun besser verarbeiten und holt sogar derzeit seinen Realschulabschluss nach. Marius‘ Traum ist ein Musikstudium. „Musik war immer wie eine Therapie für mich.“ – sagt Marius Müller. Auf der Supertalent-Bühne hat er am meisten Respekt vor Dieter Bohlen und will ihn unbedingt mit seiner Version von Gregor Meyles Song „Keine ist wie du“ überzeugen.

Akrobat James Kingsford-Smith (31 Jahre alt) ist bereits viel herum gekommen. Geboren in England, verbrachte er seine ersten zehn Lebensjahre in Schottland, bevor er mit seiner Familie nach Australien (Sydney) umzog. Bereits im Alter von fünf Jahren begann James sich für Tanz und Akrobatik zu interessieren und besuchte nach der High School eine Schule für Akrobatik. Mit 22 Jahren zog ihn sein Traum, das Tanzen, nach China, um dort für den ‚Cirque du Soleil‘ zu arbeiten. Mit der Geburt seiner kleinen Tochter Mika entschloss sich James endgültig sesshaft zu werden und zog 2007 nach Berlin. Beim Supertalent am 19.11.2016 zeigt James Kingsford-Smith eine Akrobatik-Nummer an den Strapaten.

Die Akrobaten Filip Krzisnik (25 Jahre) und Blaz Slanic (26 Jahre) aus Slowenien sind “F&B Acrobatics” und in ihrem Heimatland bereits berühmt. Sie haben sich vor drei Jahren in einem Gymnastik-Zentrum kennen gelernt und dort mit dem gemeinsamen Training begonnen. Inzwischen können sie auf über 400 Bühnenauftritte weltweit zurückblicken. Ihre Performance mit dem E-Board trainieren sie seit Februar dieses Jahres und wollen damit nun auch die Supertalent-Jury überzeugen.

Für ihn ist Entertainment alles: Unter dem Künstlernamen„Rantino, der Duschiman aus dem Duschiland“ pendelt der 46-jährige Oren zwischen seiner Wahlheimat Tel Aviv und Berlin hin und her. Geboren wurde der „Duschiman“ in Hilden als Sohn einer Deutschen und eines Franzosen. Als Unterstützung für seine Performance auf der Supertalent-Bühne hat er die Tänzerinnen Michal, Amit und Yelena sowie DJ Moran mitgebracht.

Sheila Rohde (9 Jahre alt) aus Abtsteinach will mit ihrem Talent ganz groß raus kommen. Im Alter von nur fünf Jahren hat sie das Tanzen für sich entdeckt und trainiert seitdem in einer Tanzschule, um immer besser zu werden. Mit Erfolg: Sheila kann sich bereits über einen Sieg bei der Westdeutschen- und Süddeutsche Meisterschaft im Hip Hop freuen. Dennoch hat sie auch andere Träume neben dem Tanzen: Wenn sie groß ist, möchte sie einmal Ärztin werden. Ihr Lieblingsjuror beim Supertalent ist Bruce Darnell, weil der so emotional und ehrlich ist.

Simon Hess (28 Jahre alt) aus Rödental ist gelernter Landwirt und arbeitet derzeit als Lagerist. Der Single-Mann tanzt für sein Leben gerne, bisher allerdings nur in Diskotheken. Dabei würde er das Tanzen am liebsten auch zu seinem Beruf machen. Simon tanzt ganz ohne Choreographie, sondern einfach auf dem Beat aus seinem Gefühl heraus.

Geboren und aufgewachsen im taiwanesischen Taipeh, ging Peter Tien Yu Kang, heute 52 Jahre alt, im Alter von 27 Jahren für ein Informatikstudium in die USA und arbeitete nach seiner Rückkehr in seinem Heimatland als Englischlehrer. 1996 entschloss er sich zu einem weiteren Studium an einer Musikhochschule in den USA. In Los Angeles lernte er seinen heutigen Ehemann Volker kennen und lieben. Seit der Rückkehr nach Deutschland lebt das Paar in Holzminden und betreiben ein amerikanisches Restaurant, in dem Peter kocht. In seiner Freizeit ist er leidenschaftlicher Sänger und will sein Talent mit dem Song „Out Here On My Own“ aus dem Musical „Fame“ endlich auch auf einer großen Bühne unter Beweis stellen.

„Chilly & Fly“, das sind Emilie Fournier (33 Jahre alt) und Alexandre Lane (30 Jahre alt) aus Kanada, Montreal. Die beiden Akrobaten lernten sich vor fünf Jahren durch einen gemeinsamen Freund kennen und beschlossen kurze Zeit später, zusammen zu arbeiten. Sie zeigen den Russian Cradle, eine riskante Luftakrobatik-Nummer, die nur sehr wenige Artisten beherrschen.

Juliet Arndt (39 Jahre alt) stammt ursprünglich aus Russland, lebt aber seit ihrem elften Lebensjahr in München. Seit sechs Jahren geht Juliet ihrer Leidenschaft, der Hypnosetherapie, nach. Ihr Talent hat die 39-Jährige von ihrer Oma geerbt und war bereits als Kind von den Ritualen der russischen Heilerin fasziniert. Auf der Supertalent-Bühne möchte Juliet den Spieß nun umdrehen und die Talente der prominenten Juroren herausfinden.

Marco Weiß aus Erfurt, 39 Jahre alt, ist selbstbewusst. Normalerweise tritt er unter dem Künstlernamen „Kirschly, der Adlige“ auf und erklärt: „Als Kind habe ich gerne Kirschen gegessen, und der Nachname meiner Mutter beinhaltet ein ‚von‘.“ Momentan ist Marco arbeitssuchend, jobbt in einer Diskothek als Promoter und träumt von einer Karriere als Sänger. Einen großen Erfolg hat er bereits zu verbuchen: Vor zwei Jahren wog Marco 250 Kilo! Seitdem hat er aber 165 Kilo abgenommen!

Die Tanzgruppe Fricska Táncegyüttes aus Gödöllö in Ungarn gibt es seit acht Jahren und besteht aus den Brüdern Mate (22) und Gerry (25) und ihrem besten Freund Ahmed (27). Die beiden Brüder haben bereits als Kinder mit dem Tanzen begonnen und trainieren gemeinsam mit Ahmed bis zu 25 Stunden in der Woche. Bisher ist das Trio schon in Washington, Paris, London, Monte Carlo und in Spanien aufgetreten.

Stefan Chone, 61 Jahre alt, ist mal wieder beim Supertalent. Der Handy-Verkäufer aus Braunschweig hat einen Hang zu skurrilen Performances. Vielleicht erinnern sich einige Supertalent-Zuschauer noch an die „Bauchrolle“oder die „Flugente“? Diesmal will Stefan alles, nämlich den Gold-Buzzer! Oder sollte er, statt „Tricks“ einzustudieren lieber Bescheidenheit üben?

Salsango berichtet wie in den letzten Jahren auch über das Supertalent 2016. Alle Artikel findet Ihr unter dem Stichwort Supertalent 2016. Mehr über andere TV-Shows finden Sie in unserer Kategorie (Link vorn).

Quellenangabe: Die Fotos sind von RTL. Dazu alle Infos zu „Das Supertalent“ im Special bei RTL.de.