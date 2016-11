Supertalent 2016 am 5.11.2016 – alle Kandidaten

Das Supertalent 2016 am 5.11.2016 ist wieder eine lange Sendung mit sogar 16 Kandidaten. Gab’s beim Supertalent 2016 schon einmal so viele? Allerdings legt die Vielzahl der Kandidaten auch die Befürchtung nahe, dass beim Supertalent heute auch mehr dabei sind, die gleich wieder ausscheiden. Das ist jedoch wirklich nicht mehr als eine Vermutung. Ein Gold-Buzzer heute wäre allerdings schon eine Überraschung…

Weil aber beim Supertalent am 5.11.2016 so viele Kandidaten dabei sind, wollen wir uns heute nicht lange bei der Vorrede aufhalten, sondern die Kandidaten der Casting-Show heute vorstellen: Alle Kandidaten, von denen wir wissen, jeweils mit Foto, Name,Alter, woher sie kommen und vielleicht noch ein paar weiteren interessanten Informationen über die Kandidaten.

Zuvor noch ein Wort zu den

Supertalent-Wiederholungen

Das Supertalent heute geht wieder bis 23.00 Uhr und wird dann auch wieder 2 x wiederholt. Die erste Supertelant-Wiederholung läuft schon der Nacht von Samstag auf Sonntag ab 00.00 Uhr nach Mario Barth, die zweite Wiederholung vom Supertalent gibt es dann am Sonntagnachmittag, 6.11.2016 um 14.00 Uhr.

Alle Kandidaten Supertalent 5.11.2016

Update: Welche Kandidaten in der Sendung heute einen Stern erhalten und so weiter kommen und wer ausscheiden muss, können wir diesmal leider nicht live wie sonst, sondern erst am Sonntagmorgen aktualisieren.

Hier also alle Kandidaten der Sendung vom 5.11.2016 in der von uns vermuteten Reihenfolge der Auftritte in der Show – wofür wir allerdings keine Garantie übernehmen können:

Das Team „Wild“ kommt aus der Ukraine und besteht aus Daniil (24 Jahre alt), Dmytro (23 Jahre alt), Roman (20 Jahre alt) und Yuri (24 Jahre alt). „Wild“ zeigt Sport-Akrobatik.

Andreas Bohn kommt aus Offenbach und ist 36 Jahre alt. Andreas will als Moderator überzeugen…

Salvatore Scire kommt aus Hainburg und ist erst 13 Jahre alt. Salvatore singt beim Supertalent und ist bei der Song-Auswahl ganz unbescheiden: Adele „When We Were Young“. Nun gut, warten wir’s ab, wie der junge Mann sich schlägt.

Nerses Ohanyan und Vladyslav Vorobel (Querflöte und Kontrabass) kommen aus Essen. Nerses ist 27 Jahre alt, Vlayslav ist 26 Jahre alt. Beide studieren und präsentieren heute Abend mit ihren klassischen Instrumenten Pop-Hits im ungewöhnlichen Soundkleid, z.B. „Brother Louie“ von Modern Talking.

„Time2Change“ ist eine Tanzgruppe, kommt aus Bamberg und zeigt am 5.11.2016 ihre Show „Obsession“. „Time2Change“ besteht aus Jasmin Michalski (28 Jahre alt), Jenny Michalski (22 Jahre alt), Jule Stein (16 Jahre alt), Stefanie Nusi (21 Jahre alt), Dominik Heard (23 Jahre alt)und Dominik Koffler (26 Jahre alt).

Adrian Clemens ist erst 15 Jahre alt und kommt aus aus Göttingen. Der Rapper präsentiert vor der Supertalent-Jury von Eminem den Song „Lose yourself“ und „Ain’t No Success“, ein Titel, den er selbst komponiert hat.

Das Hip-Hop-Duo Aliyah Werner und Tracy Gathoni Mbiyu sind noch jünger, nämlich sogar erst 11 und 10 Jahre alt. Aliyah Werner kommt aus Dinslaken und Tracy Gathoni Mbiyu kommt aus Duisburg.

Das Artisten-Duo „DNA“ besteht aus Liubasha Gavrilenko (30 Jahre alt) und Iaroslav Srepanets (29 Jahre alt). Die beiden kommen aus der Ukraine und aus Moldawien. DNA zeigt eine Akrobatik am Vertikaltuch.

Ute Hippchen-Zakowksi, 55 Jahre alt, kommt aus Mendig (wo sie eine eigene Hundeschule betreibt), und mit ihren beiden Hunden Memory und Scrabble auf die Supertalent-Bühne.

Anton Hrom kommt ursprünglich aus der Ukraine und ist 27 Jahre alt. Anton malt auf eine besondere und überraschende Weise, die wir allerdings in so einer Casting-Show auch schon einmal gesehen haben…

Wolfgang Sieben ist 57 Jahre alt und kommt aus Knittlingen. Eigentlich will Wolfgang via Supertalent eine Frau kennenlernen, die seine Leidenschaft von Lack und Leder teilt. Heute Abend singt er das Lied „Die immer lacht“.

„Les Farfadais“ ist ein Artisten-Duo aus Paris, das aus Kyle Kier (25 Jahre alt) und Stephane Haffner (39 Jahre alt) besteht. Die beiden Männer sind nicht nur auf der Bühne, sondern auch auch privat ein Paar. Les Farfadais zeigen eine durchaus besondere Partner-Akrobatik mit Burlesque-Elementen.

Kristina Lavrinenko kommt aus Australien und ist 27 Jahre alt. Twerking ist ihre große Leidenschaft. Twerking, ein Tanzstil, der die Hüften und den Po in den Mittelpunkt stellt und natürlich zeigt Kristina das auch beim Supertalent.

Diyar Bekler ist 23 Jahre alt und kommt aus Öhringen. Diyar singt den Udo-Jürgens-Schlager „Griechischer Wein“.

Martin Usic aus Wien ist 20 Jahre alt und zeigt „Rauch-Tricks“mit Rauch, den er mittels einer E-Zigarette erzeugt.

Leroy Patterson kommt aus Kalifornien und ist 33 Jahre alt. Leroy war einmal Wrestler, arbeitet aber inzwischen in der Computerbranche. Dennoch träumt er von einer eigenen Show in Las Vegas. Was genau er beim Supertalent am 5.11.2016 zeigt, wurde im Vorfeld nicht verraten…

