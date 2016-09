Supertalent 2016: Kandidaten 17.9.2016 – Fotos, Wer ist wer?

Das Supertalent 2016 am 17.9.2016 zeigt wieder 14 Kandidaten der Casting-Show. Doch: Wer ist wer? Wie alt? Woher kommen die Kandidaten? Wir stellen hier alle Kandidaten vom Supertalent am 17.9.2016 vor – mit Foto und einem kleinen Text, was die Kandidaten machen und wer sie sind. Dabei versuchen wir uns an der Reihenfolge der Auftritte zu orientieren, was aber leider nicht in jedem Fall gelingt. Nehmt deshalb die Reihenfolge der Kandidaten vom Supertalent am 19. September 2016 weiter unten gern ans Orientierung, aber nicht als Garantie für den Ablauf.

Es würde nicht wundern, bekäme heute ein Kandidat wieder mit dem Gold-Buzzer die Eintrittskarte für das Finale vom Supertalent 2016. Wollt Ihr den nicht verpassten, müsst Ihr schon die Show schauen – oder morgen hier weiter lesen, denn natürlich ergänzen wir den Artikel hier um solche Informationen. Auch wer weiter kommt (also in die Auswahl für das Finale kommt) und wer ausscheidet, schreiben hier während oder nach der Show als Update dazu. So seid Ihr bei Salsango immer bestens informiert.

Wer die Sendung am Samstag ab 20.15 Uhr verpasst, kann auch die Supertalent-Wiederholungen noch schauen. Wiederholt wird die Show noch in der Nacht von Samstag auf Sonntag ab 00.30 Uhr oder dann am Sonntag wegen der Formel 1 – Übertragung auf RTL schon ab 10.45 Uhr.

Alle Kandidaten Supertalent 17.9.2016 und deren Fotos

Lukasz Tonia kommt aus Polen, lebt aber in Berlin und ist 29 Jahre alt. Sein Geld verdient der leidenschaftliche Tänzer Lukacz als Trockenbauer. Er tanzt beim Supertalent am 17.9.2016 Breakdance und nimmt sich dazu Masken zu Hilfe. Masken sehen wir aber im Verlauf der Sendung noch mehr…

Der Artist David Matz stammt aus den USA und ist 32 Jahre alt. Beim Supertalent zeigt er eine Akrobatik am Cyr-Rad, das sogar beleuchtet ist.

Jasmin Gerlings ist 33 Jahre alt, kommt aus Dinslaken, ist ein großer Bruce-Darnell-Fan und singt beim Supertalent einen Song aus „Dirty Dancing“. Da lässt sich Bruce nicht lumpen…

„Schlag-Kraft“ kommen aus Jüterborg und proben dort in der Kneipe beim Bier. Eberhard, Martin und Stefan sind 42 Jahre alt, Burkhard ist 50. Gemeinsam trommeln sie auf dem Tisch.

Auf Inlineskates kommen Annette Dytrt und Yannick Bonheur auf die Supertalentbühne. Eigentlich sind beide aber Eiskunstläufer und haben sich bei „Holiday On Ice“ kennengelernt. Beide sind auch ein Paar. Annette Dytrt ist 33 Jahre alt und kommt aus München. Yannick Bonheur ist ein Jahr älter und kommt aus Frankreich.

Für „Melarima“ aus Essen könnte das Supertalent ein Durchbruch sein? Die Sängerin Melanie Lochner ist 35 Jahre alt, arbeitet als Model und Eventmanagerin. Amir Nasr an der Gitarre ist 36 Jahre alt und stammt ursprünglich aus Teheran. Zusammen sind sie „Melarima“ und treten so auch regelmäßig mit Cover-Songs mit eigener Note auf – beim Supertalent am 17.9.2016 mit „Ohne Dich“ (Münchner Freiheit). Melarima hat eine Webseite und einen Youtube-Kanal mit weiteren Songs. Die zumindest hören sich ganz gut an…

Als Zebra kommen Renaldo Speller und Ernst Gumminski zum Supertalent. Ernst ist 68 Jahre alt, Renaldo ist 41 Jahre alt. Worin das Talent des Zebras besteht, können wir noch nicht mal ahnen…

Marco Kluge, 24 Jahre alt, möchte gern seinen „Siri-Rap“ der Supertalent-Jury vortragen.

Larysa Korth, 42 Jahre alt, kann aus Supermarkt-Tüten Kleider machen. Na, wenn das nicht für’s Finale reicht…

Marcos Souza Araujo kommt aus Brasilien, lebt aber in Deutschland (Sprockhövel), ist 53 Jahre alt und Ballett-Lehrer. Beim Supertalent am 17.9.2016 tritt Marcos als Ballerina auf und möchte gern mit Bruce Darnell tanzen.

Ole Näckel ist 20 Jahre alt und will die Welt als Sänger und Tänzer erobern. Dabei ist er nicht unbescheiden: Bei Supertalent will er einen Song von James Brown singen.

Puppenspieler Alex Mihajlovski ist 47 Jahre alt und hat sich wohl in der Sendung geirrt? Gibt’s nicht bei RTL eine eigenen Sendung für Puppenspieler? Vielleicht hatte Alex, der aus Mazedonien stammt und in Kopenhagen lebt, auch einfach gerade Zeit. Zum Supertalent kommt er mit Puppe Barti, mit der er schon seit bald 30 Jahren auftritt.

Die Artisten-Brüder Scholl kommen aus Bremerhaven und arbeiten in einem Zirkus, der ganz traditionell durch die Lande zieht. Nach einer Fake-Strip-Nummer zeigen die Jungs auf dem Trampolin, was sie können. Alfred ist erst 16 Jahre alt, Thomas 20 Jahre, Mike ist 25 Jahre alt und Rene zählt 28 Lenze.

Auch die „Mask Performer“ kommen als Gruppe – aus Japan übrigens. Die 5 Protagonisten sind zwischen 30 und 42 Jahre alt. Die Namen sind außergewöhnlich, wie Mr. Bun Bun oder typisch japanisch, wie Misu, Fujimoto oder Hamasaki. Jeder kann etwas anderes…

Salsango berichtet wie in den letzten Jahren auch über das Supertalent 2016. Alle Artikel findet Ihr unter demStichwort Supertalent 2016. Artikel auch aus vergangenen Jahren finden Sie unter dem Stichwort Supertalent. Mehr über andere TV-Shows finden Sie in unserer Kategorie (Link vorn).

Quellenangabe: Die Fotos sind von RTL. Dazu alle Infos zu „Das Supertalent“ im Special bei RTL.de.