Supertalent 2016: Kein Supertalent am 8.10.2016

Am 8.10.2016 gibt es kein Supertalent! Statt der Casting-Show Supertalent am 8. Oktober 2016 zeigt RTL an diesem Tag Fußball. Hoffentlich lohnt sich die Supertalent-Pause für RTL in finanzieller Hinsicht. Teurer als ein Casting-Zusammenschnitt wird Fußball wohl sein. Aber bringt er auch so viel mehr Zuschauer? Immerhin fährt das Supertalent 2016 gute Zuschauerquoten ein. Mal mehr, mal weniger knapp unter 5 Millionen Zuschauern sind pro Sendung dabei, davon ein gutes Stück über 3 Millionen in der Zielgruppe der 14-59-Jährigen. Solche Sendungen gibt es nicht viele im Deutschen Fernsehen, auch wenn Fußball eigentlich immer drüber liegt.

Diese Fußball-Pause vom Supertalent am 8.10.2016 erklärt auch, worüber wir uns schon gewundert hatten: Das Supertalent-Finale 2016 wäre nämlich nach dem Abzählen der Samstage diesmal eine Woche früher gewesen, als sonst. Aber durch diese Unterbrechung heute läuft alles wieder wie schon gewohnt.

So können wir diesmal aber leider keine Fotos vom Supertalent zeigen. Wir nehmen ein paar von der Jury, die wir noch nicht gezeigt haben… Also wenigstens ein Stück Dieter Bohlen, Bruce Darnell und Victoria Swarovski – und ganz oben das ist natürlich Moderator Daniel Hartwig!

Salsango berichtet wie in den letzten Jahren auch über das Supertalent 2016. Alle Artikel findet Ihr unter dem Stichwort Supertalent 2016. Mehr über andere TV-Shows finden Sie in unserer Kategorie (Link vorn).

Quellenangabe: Die Fotos sind von RTL. Dazu alle Infos zu „Das Supertalent“ im Special bei RTL.de.