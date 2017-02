Supertalent 2017: Bewerben für die Staffel Supertalent 2017

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 17.02.2017

Für das Supertalent 2017 kann man sich jetzt bewerben. Ausgestrahlt wir die neue Staffel vom Supertalent 2017 wie gewohnt im Herbst 2017. Wer allerdings dabei sein will, sollte nicht zögen und sich schon für das Supertalent 2017 bewerben.

Es wird wieder eine Casting-Tour für das Supertalent 2017 durch viele Städte geben. Zuletzt ging das im Mai los. Einige Termine waren auch offene Castings, wo man einfach hingehen konnte. Wer sich darauf jedoch nicht verlassen will, sollte jetzt die Gelegenheit für eine Bewerbung für das Supertalent 2017 nutzen.

Für die Bewerbung gibt es keine Einschränkungen. Bewerben kann sich jeder, egal welches Talent er oder sie hat. Bühnentauglich sollte die Aufführung natürlich sein. Man kann sich einzeln oder auch als Gruppe bewerben. Das Alters spielt ebenso keine Rolle.

Auf die Casting-Tour zum Supertalent 2017 werden wir in einem weiteren Artikel hinweisen, wenn die Termine feststehen. Wir verlinken diesen dann hier.

Später kommen dann noch die Termine für die Aufzeichnungen der Casting-Show, für die man als Zuschauer Tickets kaufen kann. Die TV-Shows vom Supertalent 2017 werden ja vermutlich wieder und überwiegend aus Ausschnitten der Aufzeichungen zusammengesetzt. In den letzten Jahren war immer nur das Supertalent-Finale live. Auf die Möglichkeit zum Ticket-Erwerb fü die Aufzeichnungen werden wir ebenso in einem eigenen Artikel aufmerksam machen. Solche Artikel findet Ihr unter dem Stichwort Supertalent oder allgemeiner in der Kategorie TV-Shows.

Gespannt sind wir, wer in der Supertalent-Jury 2017 dabei sein wird. Dieter Bohlen und Bruce Darnell waren zuletzt immer dabei, werden es also bestimmt wieder sein. Die 3. Position wurde immer durchgetauscht.

Die Bewerbungen für das Supertalent 2017 sind einfach. Wir verlinken unten am Ende dieses Textes ein Formular. Das müsstet Ihr ausfüllen mit einigen persönlichen Daten und einer kurzen Beschreibung Eures Talents. Ihr könnt auch ein Foto einfügen oder ein Video hochladen oder entsprechenden Content verlinken. Mehr braucht es nicht. RTL bzw. die produzierende Ufa wird Euch dann informieren, wie es weiter geht.

