Supertalent 2017 – Casting-Tour April, Mai, Juni 2017

Das Supertalent 2017 startet in seine Casting-Tour 2017 im durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Im April, Mai und Juni 2017 gibt es insgesamt 24 Casting-Termine in 17 verschiedenen Städten, bei denen man sich für das Supertalent 2017 vorstellen kann.

Bis zum Beginn der Casting-Tour am 1. April 2017 kann man sich auch noch für das Supertalent 2017 bewerben. Wir hatten darüber schon berichtet und wollen deshalb das hier nicht wiederholen. Schaut dafür bitte in den Artikel Supertalent 2017: Bewerben für die Staffel Supertalent 2017.

Willkommen beim Supertalent 2017 sind wie immer alle Talente vom Sänger oder Musiker, Tänzer, Akrobaten, Zauberer oder was man sonst besonderes kann, das auf einer Bühne präsentiert werden kann. Einzel-Künstler, Duos oder Gruppen können sich vorstellen. Gewinnen kann man beim Supertalent 2017 wieder 100.000 € und obendrauf gibt es noch einen Auftritt in einer Show in Las Vegas.

Die Castings in den kommenden 3 Monaten sind an den angegebenen Orten jeweils von 12.00-20.00 Uhr. Hier die

Termine und Orte der Supertalent-2017-Casting-Tour

01.04.2017 in Frankfurt am Main im Hotel Intercontinental Frankfurt, Wilhelm-Leuschner-Str. 43 in 60329 Frankfurt

03.04.2017 in Dortmund im Mercure Hotel Dortmund Centrum, Olpe 2 in 44135 Dortmund

08.04.2017 in Zürich im Renaissance Zürich Tower Hotel, Turbinenstr. 20 in 8005 Zürich

10.04.2017 in Stuttgart im Maritim Hotel Stuttgart, Seidenstr. 34 in 70174 Stuttgart

12.04.2017 in Freiburg im Novotel Freiburg Am Konzerthaus, Konrad-Adenauer-Platz 2 in 79098 Freiburg

18.04.2017 in Oberhausen im NH Hotel Oberhausen, Düppelstr. 2 in 46045 Oberhausen

20.04.2017 in Hannover im Hannover Congress Centrum (HCC), Theodor-Heuss-Platz 1-3 in 30175 Hannover

22.04.2017 in Bremen im Maritim Hotel & Congress Centrum Bremen, Hollerallee 99 in 28215 Bremen

24.04.2017 in Leipzig im pentahotel Leipzig, Großer Brockhaus 3 in 04103 Leipzig

26.04.2017 in Dresden im Maritim Hotel & Congress Center Dresden, Ostra-Ufer 2 in 01067 Dresden

02.05.2017 in Erfurt im Hotel Radisson Blu Erfurt, Juri-Gagarin-Ring 127 in 99084 Erfurt

04.05.2017 in Nürnberg im Hotel Hilton Nürnberg, Valznerweiherstr. 200 in 90480 Nürnberg

06.05.2017 in Wien im Hotel Hilton Vienna, Am Stadtpark 1 in 1030 Wien

08.05.2017 in Wien im Hotel Hilton Vienna, Am Stadtpark 1 in 1030 Wien

10.05.2017 in Graz im Hotel Das Weitzer, Grieskai 12-16 in 8020 Graz

12.05.2017 in Köln in den MMC Studios Köln – Coloneum, Am Coloneum 1 in 50829 Köln

13.05.2017 in Köln in den MMC Studios Köln – Coloneum, Am Coloneum 1 in 50829 Köln

19.05.2017 in München im Salesianum München, St.-Wolfgangs-Platz 11 in 81669 München

20.05.2017 in München im Salesianum München, St.-Wolfgangs-Platz 11 in 81669 München

22.05.2017 in Ulm im LAGO Hotel & Restaurant am See, Friedrichsau 50 in 89073 Ulm

24.05.2017 in Mannheim im Dorint Hotel Mannheim, Friedrichsring 6 in 68161 Mannheim

26.05.2017 in Hamburg in der Handwerkskammer Hamburg, Holstenwall 12 in 20355 Hamburg

27.05.2017 in Hamburg in der Handwerkskammer Hamburg, Holstenwall 12 in 20355 Hamburg

09.06.2017 in Berlin im GLS Sprachenzentrum Berlin, Kastanienallee 82 in 10435 Berlin

10.06.2017 in Berlin im GLS Sprachenzentrum Berlin, Kastanienallee 82 in 10435 Berlin

