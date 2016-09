Supertalent 24.9.2016 Kandidaten, Fotos, Wer ist weiter

Beim Supertalent 2016 am 24.9.2016 sind diesmal 16 Kandidaten am Start. Hier stellen wir alle Kandidaten vor. Zu jedem Supertalent-Kandidaten oder jeder Gruppe gibt es ein Foto und einen kurzen Text, wer die Kandidaten sind und was sie beim Supertalent am 24.9.2016 vortragen bzw. zeigen werden. Heute gibt es auch wieder zwei kurze Videos, nämlich von Sara X Mills…

Wie immer versuchen wir, die Kandidaten in der Reihenfolge ihrer Auftritte in der Casting-Show vorzustellen. Das soll aber keine Garantie sein, denn wir kennen den Sendeablauf auch nicht, orientieren uns nur an den bisher gemachten Erfahrungen.

Gespannt sind wir, ob heute wieder ein Kandidat einen Gold-Buzzer bekommt und somit bereits heute für das Finale vom Supertalent 2016. qualifiziert ist. Ricco Sarkozi – Klaudia Farkasova, die beiden Kandidaten im Foto oben haben z.B. eine solche Hoffnung, wie sie selbst sagen.

Wer weiter kommt und wer ausscheidet, ergänzen wir hier heute wieder noch während der Show als Update.

Update: Eine Runde weiter sind Ivana und Vincenzo Raithel, Nikolai Merkator, Funky Monkeys, Patrik Cottet Moine, Albie Davies, Oddlings – Angela Dirven und John Kessels, Richard Sarkozi – Klaudia Farkasova, Sara Mills, Spider Salah

Ausgeschieden sind: Byrdie Sue, Xiaoling Xiang, Zara Zero, Heiko Fieber, Globe Miller Band, Memet Velija, Tilo Hase

Wer das Supertalent zur Hauptsendezeit um 20.15 Uhr verpasst (hat) oder nicht sehen kann, könnte ab 0.00 Uhr eine Wiederholung sehen oder am Sonntag, den 25.9.2016 ab 13.05 Uhr.

Die Kandidaten beim Supertalent am 24.9.2016

Byrdie Sue kommt aus den USA und ist 58 Jahre alt. Ihr Vorname „Byrdie“ lässt schon erahnen, was sie kann: Vögel nachmachen, also Vogelstimmen.

Ivana und Vincenzo Raithel sind Vater und Tochter und kommen aus der Niederlande zum Supertalent (aus Brunssum). Vince ist 47 Jahre alt, Ivana ist erst 11. Beide tanzen Hip Hop beim Supertalent am 24.9.2016. Aber beide haben vorher noch nie zusammen getanzt, also vor Publikum. Aber Ivana ist ein echter Tanz-Fan. 4 Mal in der Woche trainiert sie und sie tanzt schon seit sie 5 Jahre alt ist.

Nikolai Merkator ist 24 Jahre alt und kommt aus Lingen. Nikolai ist Musiker, singt seinen eigenes Lied „Kleiner Mann“ und tritt beim Supertalent das erste Mal überhaupt vor Publikum auf.

Xiaoling Xiang stammt aus China, lebt aber in Deutschland (Kerpen) und ist 43 Jahre alt. Auch Xiaoling singt, und zwar auf Chinesisch den Modern-Talking-Hit „Brother Louie“.

Die Funky Monkeys kommen aus Berlin und von der dortigen, renommierten Artisten-Schule. Die 3 Akrobaten zeigen eine Nummer am s.g. Chinesischen Mast. Die Funky Monkeys bestehen aus Toan – 24 Jahre alt, Ferenc – 20 Jahre alt und Milu – 23 Jahree alt.

Zara Zero ist 53 Jahre alt, stammt aus Kroatien und lebt in Düsseldorf. Bisher war Zara Zero nur Assistentin bei Zauberern. Beim Supertalent am 24.9.2016 will sie aber selbst zaubern.

Patrik Cottet Moine kommt aus Frankreich (Toulon) und ist 51 Jahre alt. Patrik ist Pantomine und zeigt eine Nummer als Tennisspielerin? Dazu Foto zu Patrik findet Ihr etwas weiter unten…

Der 14-jährige Albie Davies kommt aus England und lebt auf Mallorca. Albie singt „If I Ain’t Got You“ von Alicia Keys.

Heiko Fieber ist 47 Jahre alt und kommt aus Lebusa, das in Brandenburg liegt. Heiko tritt beim Supertalent als „Xaver Lustich“ auf und singt sein eigenes Lied „Spaßbremsen“.

Die Oddlings sind Artisten und kommen aus Utrecht in der Niederlande. Angela Dirven ist 46 Jahre alt, ihr Partner John Kessels ist 48. Schon seit 15 Jahren treten beide gemeinsam auf. Beim Supertalent am 24.9.2016 ist Angela eine „Schaufensterpuppe“.

Ricco Sarkozi und Klaudia Farkasova kommen aus der Slowakei und singen gemeinsam. Ricco Sarkozi ist 29 Jahre alt und sitzt nach einem Unfall im Rollstuhl, Klaudia ist 37 Jahre alt. Die zwei singen beim Supertalent „Je t’aime“ von Lara Fabian.

Sara Mills ist 29 Jahre alt und Model und kommt aus den USA. Im Internet ist sie als „Sara X Mills“ bekannt. Sara kann zwar nicht singen, aber ihre Brüste zur „Kleinen Nachtmusik“ von Wolfgang Amadeus Mozart bewegen. Über 42 Millionen Mal wurde das entsprechende Video schon angeklickt (siehe unten). „Boob Twerking“ nennt sich das. Schon mal reinschauen? Hier ist das Video dazu:

Die „Globe Miller Band“ kommt aus Satteldorf. Beim Supertalent spielen sie den Song „In The Mood“ von Glenn Miller, aber nicht etwa auf herkömmlichen Instrumenten, sondern auf Gießkannen und Kazoos.

Salah Benlemqawanssa alias Spider Salah kommt aus Frankreich (Paris) und ist tanzt Hip Hop. Salah ist 37 Jahre alt. Er zeigt eine selbst gefundene Mischung aus Poppin‘, Animation, Boogaloo und Effects, die er P.A.B.E nennt.

Memet Velija kommt aus Velbert und ist 20 Jahre alt. Auch Memet will beim Supertalent singen, ausgerechnet von Adele „Hello“.

Tilo Hase aus Leipzig ist 53 Jahre alt und Stuntman. Tilo springt aus 8 Metern in ein Becken nur gefüllt mit Negerküssen – ach nein, das heißt ja heute „Schaumküsse“.

Quellenangabe: Die Fotos sind von RTL. Dazu alle Infos zu „Das Supertalent“ im Special bei RTL.de.