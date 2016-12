Supertalent am 10.12.2016 – Letztes Casting, alle Kandidaten

Welche Kandidaten schaffen es ins Finale vom Supertalent 2016?

Letztes Casting beim Supertalent 2016 am 10. Dezember 2016 vor dem Supertalent-Finale. Welche Kandidaten werden es ins Finale schaffen? Noch einmal treten 15 Kandidaten vor die Supertalent-Jury, die wir wie gewohnt hier mit Foto und ein paar Angaben vorstellen.

Vermutlich werden dann am 10.12.2016 am Ende der Show auch noch die Kandidaten vorgestellt, die es ins Finale vom Supertelant 2016 geschafft haben. 6 Kandidaten sind da ja schon per Gold-Buzzer gesetzt. Ein bisschen viel, wie in den letzten beiden Jahren schon. Da bestimmt doch zu sehr die Tagesform eines Jury-Mitglieds über eine Final-Teilnahme, bei so vielen Kandidaten, die sich insgesamt vorstellen. All jene, die noch einen Stern bekommen haben, müssen sich nun die verbliebenen 6 Plätze teilen. Ein Alternative wäre sicher die Wiedereinführung eines Halbfinales. Aber das würde vielleicht einige Kandidaten in Schwierigkeiten bringen, so kurzfristig eine weitere Show auf die Beine zu stellen? Wenn jedes Jury-Mitglied nur einen Gold-Buzzer pro Staffel hätte, wäre aber auch schon viel erreicht… Mal sehen, wie das im nächsten Jahr wird.

Wiederholungen vom Supertalent

Es gibt an diesem Wochenende wieder 2 Wiederholungen dieser Supertalent-Show. Eine Wiederholung vom Supertalent kommt schon um Mitternacht, gleich nach Mario Barth. Eine zweite Supertalent-Wiederholung zeigt RTL dann wieder am Sonntagnachmittag ab 14.05 Uhr.

Alle Kandidaten beim Supertalent am 10. Dezember 2016

Wie immer versuchen wir, die Supertalent-Kandidaten vom 10.12.2016 in der Reihenfolge hier vorzustellen, wie sie dann in der Show ausgestrahlt werden. Oft ist das dann auch so. Manchmal aber sind z.B. 2 Kandidaten vertauscht oder es ergibt sich sonst irgend etwas anderes. Deshalb ist die Reihenfolge der Kandidaten hier ein Hinweis, aber keine Garantie für den tatsächlichen Ablauf. Die Fotos sind immer unter dem Text über die Kandidaten:

Wer in der Sendung Supertalent 10.12.2016 weiter kommt und wer ausscheidet, ergänzen wir dann im Verlauf der Show gleich hier.

DMA Crew: Die Breakdancer von der „D.M.A. Crew“ aus Augsburg kennen wir schon von „Got to dance„, wo sie es vor 2 Jahren mit einer „Opa-Nummer“ bis ins Finale schafften. Wir hatten ihnen damals sogar Sieg-Chancen attestiert. Beim Supertalent am 10.12.2016 treten die Jungs als „D.M.A. Big Man Crew“ an – also nicht alt, sondern dick. Mal sehen, ob sie es hier auch tatsächlich ins Finale schaffen. Am Unterhaltungswert zweifeln wir nicht…

Ercan Acar war letztes Jahr schon mal beim Supertalent, erfolglos. Er ist 37 Jahre alt und kommt aus der Schweiz. Ercan über sich selbst: „Ich singe, tanze, modele und schauspielere… Ich habe einen einzigartigen Style, der mit nichts vergleichbar ist.“ Na dann… Beim Supertalent 2016 singt er den Taylor-Swift-Song „Shake it Off“.

Dave Amoncio ist 14 Jahre alt und kommt aus Breitscheid. Auch Dave singt, nämlich den Song „Smile“ von Michael Jackson. Dave möchte einmal Sänger werden. Sein Vorbild ist aber noch seine Mutter. Das wird sich wohl noch ändern in den nächsten Jahren…

Alina Hoffmann und Shahida Krebs kommen aus Rheinstetten und sind 10 und 12 Jahre alt. Die beiden Best-Friends tanzen beim Supertalent, eine Choreografie, die sie seit 2 Jahren schon üben. Wenn sie das Supertalent gewinnen, haben sie ganz bescheidene Wünsche: „Wir wollen dann ein Haus kaufen und eine Tierarztpraxis eröffnen“.

Cbastien Tardif ist 39 Jahre alt und kommt aus Kanada. Er hat eine komödiantische Akrobatik-Nummer vorbereitet.

Manfred Burckard ist schon stolze 74 Jahre alt, kommt aus Krefeld und mit seiner Frau zum Supertalent. Dort singt er vermutlich. Was? Keine Ahnung…

Anton Leichtfried ist 57 Jahre alt und kommt aus Wien. Auch was Anton zeigt, ist ein Geheimnis. Er arbeitet in Wien als Maler. Also geht es wohl in diese Richtung.

Anton Monastyrsky kommt aus Moskau und ist 30 Jahre alt. Der Artist zeigt eine Nummer mit Hula Hoop – Reifen.

Sarah Schwery und Sascha Straubhaar kommen aus Uster in der Schweiz und sind 18 und 20 Jahre alt. Als „The Sassy Two“ treten sie als Tänzer auf.

Erne Embeli ist 59 Jahre alt, lebt in Düsseldorf und kam ursprünglich aus Jugoslawien. In Düsseldorf hat er ein Geschäft für Schuhreparaturen und singt dort immer wieder. Auch beim Supertalent, nämlich aus der Oper Tosca von Puccini das Stück „E lucevan le stelle“.

Florian Zumkehr ist 28 Jahre alt, lebt in Berlin und kommt ursprünglich aus Basel. Florian ist Akrobat und zeigt eine Handstand-Akrobatik auf Büchern.

Daniel Ciric (Foto ganz oben) ist 23 Jahre alt und kommt aus Marktheidenfeldt. Der Stripper will mit Reizen nicht geizen: „Ich bin Mister 100 Prozent, weil ich perfekt bin und alles kann!“

Grindmother kommt aus Kanada und ist 67 Jahre alt. Was sie beim Supertalent „singt“, wissen wir nicht.

Shlomo Wagner ist 32 Jahre alt, kommt eigentlich aus Tel Aviv, lebt aber in Berlin. Eigentlich ist Shlomo Opernsänger und Musical-Darsteller aber beim Supertalent tritt er als Drag Queen Mazy Mazeltov auf und singt aus dem Musical „Les Misérables“ den Song „I Dreamed A Dream“.

Kerstin Lüdicke und Nico Prieß aus Rostock waren schon als Einzel-Sänger beim Supertalent. Am 10.12.2016 wollen sie gemeinsam ihr Glück versuchen und singen von Revolverheld das Lied „Halt Dich an mir fest“.

Schließlich Jens Rühlemann, 49 Jahre alt, einst Staplerfahrer aus Ilsfeld, jetzt selbständig als Weihnachtsmann. Das kann ja nur eine Überraschung werden! Von ihm gibt es auch kein foto. Wie er wohl aussieht? Huuuh… Surprise, Surprise!

