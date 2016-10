Supertalent am 22.10.2016: Kandidaten der Show und wer weiter ist

Das Supertalent am 22.10.2016 ist wieder eine lange Show mit 17 Kandidaten. Hier alle Supertalent-Kandidaten vom 22. Oktober 2016 mit Foto und einer kurzen Vorstellung, wer sie sind und was sie vorführen. So langsam wird es wieder einmal Zeit für einen Gold-Buzzer? Oder hält sich die Jury beim Supertalent 2016 bewusst zurück, um mehr Freiheiten dann bei der Auswahl der Kandidaten für das Finale zu haben? Erhält ein Kandidat beim Supertalent den Gold-Buzzer, ist er schließlich direkt für das Supertalent-Finale qualifiziert und andere, die weiter gekommen sind, müssen dann mit weniger Plätzen auskommen.

Übrigens beginnt der Vorverkauf für Tickets für das Finale vom Supertalent 2016, das ja am 17.12.2016 aus den MMC Studios Köln (Coloneum) live ausgestrahlt wird, am kommenden Dienstag, den 25.10.2016 ab 15.00 Uhr. Wir werden zwar noch einmal im Detail auf den Verkauf der Tickets für das Supertalent-Finale 2016 hinweisen. Aber wer sich jetzt schon dafür interessiert, hier die Hinweise, wie das funktioniert: Ihr müsst eine E-Mail schreiben an ticketing@ufa-show.de, und zwar ab 25.10.2016 15.00 Uhr (auf keinen Fall früher!). Darin muss stehen Euer Vorname, Name, Eure vollständige Anschrift, eure Mobil-Telefonnummer und Euchre E-mail-Adresse, Euer Geburtsdatum und wieviel Karten Ihr wollt. Pro Person gibt es höchsten 4 Karten. Ein Ticket kostet 65 € und pro Buchung zusätzlich 3,50 € Bearbeitungsgebühr. Ihr müsst mindesten 14 Jahre alt sein, dann allerdings muss außerdem ein Erziehungsberechtigter dabei sein.

Zurück zum Supertalent heute: Wer das Supertalent am 22.10.2016 um 20.15 Uhr nicht sehen konnte, kann sich eine der Supertalent-Wiederholungen ansehen. Die erste Supertalent-Wiederholung kommt in der Nacht zum Sonntag um 01.00 Uhr. Die 2. Supertalent-Wiederholung zeigt RTL am Sonntag, den 23.10.2016 um 14.20 Uhr.

Hier die

Supertalent Kandidaten vom 22.10.2016

und was sie vorführen bzw. welche Songs sie singen in der von uns vermuteten Reihenfolge der Auftritte:

Michael van Beek aus der Niederlande ist 30 Jahre alt und jongliert mit Basketbällen. Damit kennt sich Michael aus, denn er ist Basketball-Freestyler.

Aus Kassel kommt die Show-Tanz-Gruppe „Die Dicken Mädchen“. Dort sind sie vor allem im Karneval aktiv, sie treten aber auch bei Gartenfesten, Geburtstagen und Hochzeiten auf. Die 9 „Dicken Mädchen“ beim Supertalent am 22.10.2016 sind 14-59 Jahre alt.

Remo Popp aus Salzhemmendorf ist 25 Jahre alt, Weihnachtsbaum-Verkäufer und selbständig mit einem Hausmeisterservice. Er zeigt „Rekommandieren“, eine Form der Ansage auf Kirmes-Festen.

Die Band „Square“ kommt auch aus der Niederlande. Die 4 Jungs singen eine Version des Songs „Pillowtalk“ von Zayn Malik. „Square“ besteht aus Donato Herman van Eijck (16 Jajre alt), Jesse Vink (15 Jahre alt) , Menno Aben (16 Jahre alt) und Nelis „D’Angelo“ Joustra (15 Jahre alt).

Christian Kugathasan kommt aus Essen und ist 18 Jahre alt. Auch Christian singt, nämlich den Justin-Bieber-Song „Love Yourself“.

Jakob Mathias ist 21 Jahre alt, Student und stammt aus St. Wendel. Jakob zaubert beim Supertalent und verdient sich mit seiner Kunst auch etwas für das Studium dazu. Seine Assistentin beim Supertalent ist auch seine Freundin.

Jörg Heitkamp ist 53 Jahre alt, kommt aus Bielefeld und wird von allen nur „Josch“ genannt. Josch kann tanzen und Billard spielen und will auf der Supertalent-Bühne beides miteinander verschmelzen.

Die Akrobatin Silvia Pavone ist 30 Jahre alt, stammt aus Italien und wohn in London. Sie zeigt eine Hula Hoop – Show.

Nancy Okeke ist 18 Jahre alt, stammt aus Nigeria und lebt in Graz. Nancy singt den Song „Lean On“ von Major Lazor.

Paolo Sacco und Kim-Nadine Wedekind kommen beide aus Hamburg. Er ist 51 Jahre alt, sie 23. Er singt, sie tanzt.

Mal wieder ein Hund beim Supertalent: Lucky heißt der Australian Shepherd von Tanja Hartmann. Bei de kommen aus Prichsenstadt und zeigen Trickdogging.

Der Tänzer Leon Strach aus Erkrath ist erst 14 Jahre alt, tanzt aber schon seit 10 Jahren und trainiert mehrmals in der Woche. Leon tanzt einen Contemporary zu dem Song „Wir sind groß“ von Mark Forster.

Das Duo Transcend sind die Trapez-Akrobaten Mary (30 Jahre alt) und Tyce Nielsen (28 Jahre alt). Mary und Tyce kommen aus den USA, aus Salt Lake City, um genauer zu sein.

Peter Bayreuther aus Melle ist 61 Jahre alt und Musiker und Yoga-Lehrer. Peter führt „Mantras in Sanskrit mit Harmonium-Begleitung“ vor.

Die IncreDible Crew ist eine Hip-Hop-Tanzgruppe aus Wilhelmshaven. Die 24 Ladies sind 16-27 Jahre alt. Die Trainerin Kim Michelle Striepens ist 22 Jahre alt.

László Varga ist 38 Jahre alt, stammt aus Ungarn und lebt in Passau. Laszlo singt das Lied „What A Wonderful World“ von Louis Armstrong.

Chayne Hultgren kommt aus Australien und hält 44 Weltrekorde im Guinness-Buch. Der 38-Jährige ist „Extreme Performance Artist“, der mit Motorsägen jongliert oder Schwerter schluckt.Was genau Chayne Hultgren beim Supertalent am 22.10.2016 zeigt, ist eine Überraschung.

Salsango berichtet wie in den letzten Jahren auch über das Supertalent 2016. Alle Artikel findet Ihr unter dem Stichwort Supertalent 2016. Mehr über andere TV-Shows finden Sie in unserer Kategorie (Link vorn).

Quellenangabe: Die Fotos sind von RTL. Dazu alle Infos zu „Das Supertalent“ im Special bei RTL.de.