Tanja Lasch gibt zur neuen CD „Herzkino“ Einblicke in ihr Leben

Tanja Lasch hat sich für ihre neue CD „Herzkino“ etwas Besonderes einfallen lassen, nämlich einen schönen Einblick in ihr Leben und die neue CD per Video. Nun sind solche „EPK“ genannten Videos mit kurz angespielten Songs nichts ganz Neues. Aber, in der Art, mit einem interessanten biografischen Rückblick in das Leben von Tanja Lasch ist das selten und auch gut gemacht. Wirklich sehenswert. Man muss sich nur etwas Zeit nehmen…

Weil Tanja Lasch in dem Video viel selbst erzählt, wollen und können wir uns hier weitere Beschreibungen sparen. Wenn die neue CD „Herzkino“ von Tanja Lasch dann erscheint, werden wir aber noch eine Rezension dazu schreiben. Lassen Sie sich nicht verwirren. Zwischendurch spielt Google eventuell mal Werbung ein. Es geht danach dann weiter. Über 23 Minuten ist das Video lang. Viel Spaß!

Der aus dem Album bereits vorausgekoppelte Titel „Komm nach Berlin“ ist seit ein paar Wochen in unserer Schlager-Hitparade. Wenn Sie Tanja Lasch unterstützen wollen, können Sie dort für sie abstimmen!

Das ganze Album erscheint als CD am 10. Februar 2017. Im mp3-Download kann man bereit die ersten Titel herunterladen.

