Tanja Lasch veröffentlicht „Komm nach Berlin“

Tanja Lasch schickt ihre Single „Komm nach Berlin“ als Vorbote zur ihrer neuen CD „Herzkino“ und macht damit Appetit darauf. Seit letzter Woche hat Tanja Lasch ihren neuen Schlager „Komm nach Berlin“ veröffentlicht und ist damit übrigens auch in unseren Schlager-Charts als Neuvorstellung vertreten. Das neue Album „Herzkino“ erscheint dann aber erst im Februar.

Das neue Lied „Komm nach Berlin“ ist ein schöner, gefälliger und moderner Schlager – gut tanzbar zudem. Hier und da kommt einem einiges bekannt vor – oder so, als hätte man den Schlager schon häufiger gehört. Das ist angenehm, so gibt es keine Gewöhnungsschwierigkeiten. Bei uns in der Hitparade kommt der Titel auch gut an, dass kann man jetzt schon sagen.

Da freuen wir uns schon auf das neues Album“Herzkino“ im Februar. Wenn die anderen Titel von der Qualität her ähnlich sind, wie „Komm nach Berlin„, könnte Tanja Lasch damit einen Erfolg landen. Wünschen wir es ihr!

Tanja Lasch ist übrigens in den nächsten Tagen auch live in Deutschland zu sehen: Am Samstag, den 26. November 2016 ist Tanja Lasch bei der Schlagernacht des Jahres in Frankfurt. Und dann gibt es 3 Termine, bei denen Tanja Lasch Gast bei den Fantasy-Konzerten „Weihnachten mit Fantasy“ ist, nämlich am 15. Dezember 2016 in Dresden, am 21. Dezember 2016 in Rotenburg an der Fulda und am 22. Dezember 2016 in Erfurt. Weitere Details und Ticket-Links finden Sie entweder in unserer Übersicht Schlager-Konzerte oder im Artikel zu den Konzerten von Fantasy 2016.

