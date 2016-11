The Dark Tenor CD „Nightfall Symphony“ (Deluxe Version)

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 3.11.2016

The Dark Tenor sitzt mit seinem neuen Album „Nightfall Symphony“ nicht zwischen den Stühlen, sondern im warmen Schoß seiner Fans. Die gibt es ganz zahlreich, wie überhaupt Menschen, denen solche Musik gut gefällt. Klassische Musik allerdings ist es nicht, zumindest für mich nicht, sondern Pop. Nur weil sich jemand Tenor nennt und mit einer klassisch ausgebildeten Stimme singt, wird aus seiner Musik nicht automatisch Klassik. Darauf käme man ja auch nicht, bloß weil eine Geige mitspielt oder ein ganzer Streichersatz…

Natürlich gibt es beim Album „Nightfall Symphony“ von The Dark Tenor zahlreiche Anleihen aus der Klassischen Musik. Die werden in sehr atmosphärische und oft dichte Klangbilder eingebettet, die eindrucksvoll verschiedenste Stimmungen wiedergeben oder beim Zuhörer erzeugen. Das ist vielleicht die größte Stärke dieser Art von Musik -vielleicht ein Grund, warum sie so viele Leute mögen-, und die kommt auch bei diesem Album voll zum Tragen. Insofern ist die „Nightfall Symphony“ gut gemacht und erfüllt alle Erwartungen, die man daran haben kann.

Deshalb werden sich die Fans von The Dark Tenor auch schon auf die neue Konzert-Tour freuen, die ihn Anfang 2017 durch 15 Städte in Deutschland führt. Hauptinhalt der Konzerte wir natürlich das neue Album sein. Auf dem Tour-Plan stehen im Februar 2017 Köln, Bochum, Osnabrück, Bremen, Hamburg, Leipzig, Nürnberg, Stuttgart, München, Frankfurt, Düsseldorf, Erfurt, Berlin und Hannover. Tickets kann bereits bei eventim kaufen, ab knapp über 50 €.

Es gibt das Album „Nightfall Symphony“ derzeit in einer normalen Ausgabe als Audio-CD für 12,99 €. Wer sich für den mp3-Download entschließt, bekommt für 11,99 € ein wesentlich erweitertes Paket mit 10 Live-Versionen vom u.a. dem letzten Album zusätzlich zu den 14 neuen Stücken. Wer dieses Paket als CD in der s.g. Deluxe Edition kaufen möchte, muss mit 59,98 € unglaublich tief in die Tasche greifen. Dafür gibt es aber neben der Musik noch eine Dark-Tenor-Stoffmaske und ein Poster. Wir müssen hier beide Varianten verlinken…

