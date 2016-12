The Voice of Germany 2016 8.12.2016 Kandidaten Sing offs Team Samu und Team Yvonne

Wer ist in den Sing offs bei TVoG am 8.12.2016 und wer schafft es ins Halbfinale?

Bei TVOG 2016 am 8.12.2016 bei ProSieben sind die Sing offs für das Team Samu und das Team Yvonne. Hier alle Kandidaten der Teams. Welche Talente werden es ins TVoG-2016-Halbfinale am kommenden Sonntag schaffen?

Natürlich läuft auch bei The Voice of Germany am 8. Dezember 2016 die Marketing-Maschine wieder auf Hochtouren. Bei den in diesem Jahr neu eingefügten Sing offs bekommen die Coaches prominente Unterstützung bei der Vorbereitung ihrer Talente. Das Team Yvonne reist zu Alicia Keys, die vor gut einem Monat ein grandioses neue Album „Here“ veröffentlicht hat. Das Team Samu wird von Shawn Mendes unterstützt, dessen Album „Illuminate“ schon ein paar Wochen älter ist.

Für alle, die bei den letzten Sing offs am Sonntag nicht dabei waren, hier noch einmal die Regeln:

Wie funktionieren die Sing offs bei TVoG am 8.12.2016?

Die jeweils 10 Talente vom Team Yvonnes und die 10 Talente vom Team Samu singen jeweils einen Song. Im Anschluss entscheiden die Team-Coaches, welches Talent auf einem der 3 Sessel Platz nimmt. Wer am Ende dort sitzt, ist im Halbfinale!

Sitzen dort schon 3 Kandidaten, muss der Coach entscheiden, ob er einen dieser Kandidaten nach hause schickt, der also ausscheidet oder ob der Kandidat ausscheiden muss, der eben gesungen hat. Letztlich bleiben in jedem Team 3 Talente übrig und die singen dann im Halbfinale von The Voice of Germany 2016 am kommenden Sonntag.

Talente Team Yvonne im Sing off TVoG am 8.12.2016

Im Team Yvonne haben sich in den Battles folgende Talente durchgesetzt und sind im Song Off. Wer ausscheidet und wer weiter kommt, aktualisieren wir dann gleich hier. Die Reihenfolge der Kandidaten hier ist alphabetisch:

Alessio Loriga

Boris Alexander Stein

Flavio Martins

Friedemann Petter

Marie Claudia Apenou

Mathea Elisabeth Höller

Nico Laska

Pauline Steinbrecher

Vanessa Iraci

Vera Tavares

Talente Team Samu im Sing off TVoG am 8.12.2016

Im Team Samu haben sich in den Battles folgende Talente durchgesetzt und sind im Song Off. Wer ausscheidet und wer weiter kommt, aktualisieren wir dann gleich hier. Die Reihenfolge der Kandidaten hier ist alphabetisch:

Andreas Steiger

Andrina Travers

Anna-Lena Schäfer

Anna-Maria Nemetz

Dorothea Proschko

Fabian Ludwig

Florian Unger

Laura Ritter

Robin Resch

Stas Schurins

