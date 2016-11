The Voice of Germany 2016 am 10.11.2016: Alle Kandidaten

The Voice of Germany 2016 am Donnerstag, den 10. November 2016 auf ProSieben hat wieder 13 Talente bzw. Kandidaten in den Blind Auditions. In der Sendung TVoG 2016 am 10.11.2016 sind dabei in alphabetischer Reihenfolge: Angelina, Anna-Lena, Artur, Boris, Christian, Daniel, Elena, Kai, Lisa, Marco, Nicole, Olaf, Sarah und Sem.

Wenn wir uns nicht verzählt haben, ist das heute am 10.11.2016 die vorletzte Sendung mit Blind Auditions bei TVoG 2016. In den Teams sind aber noch ziemlich viele Plätze frei, wenn auch unterschiedlich viele: Im Team Fanta sind noch 5 Plätze frei, im Team Yonne sind es noch 6 Plätze, im Team Samu und im Team Andreas gibt es sogar noch 7 Plätze. Das wären also 25 Plätze für 2 Sendungen? Da scheidet also kaum ein Kandidat aus? Vielleicht haben wir uns doch verzählt…

Hier die

Talente von TVoG 2016 am 10.11.2016

mit einer kurzen Vorstellung in Foto und mit ein paar wenigen Infos – das, was wir eben haben. Nur von 3 Talenten von The Voice of Germany am 10.11.2016 wissen wir schon, welche Songs sie singen. Die anderen versuchen wir dann während der Sendung nachzutragen. Die Reihenfolge ist diesmal alphabetisch.

Hier ergänzen wir dann auch, wer in welches Team kommt und wer ausscheidet…

Angelina ist 17 Jahre alt und kommt aus Köln.

Anna-Lena ist ebenso 17 Jahre alt, kommt aus Grafenau und singt von der Band AnnenMayKantereit den Song „Barfuß am Klavier“.

Artur ist 39 Jahre alt, kommt aus Marburg und singt von Prince den Song „The most beautiful girl in the world“.

Boris Alexander ist 28 Jahre alt und kommt aus Hamburg.

Christian, von dem wir leider kein Foto haben, ist 19 Jahre alt und kommt aus Sindelfingen.

Daniel ist 24 Jahre alt und kommt aus Paderborn.

Elena ist 28 Jahre alt und kommt aus Berlin.

Kai ist 20 Jahre alt und kommt aus Celle.

Lisa ist 20 Jahre alt und kommt aus Balingen.

Marco ist 18 Jahre alt, kommt aus Stuttgart und singt von Ed Sheeran den Song „Lego House“.

Nicole ist 32 Jahre alt und kommt aus Ihringen.

Olaf ist 32 Jahre alt und kommt aus Wilhelmshaven.

Sarah ist 19 Jahre alt und kommt aus Steyr.

Von Sem haben wir leider keine weiteren Angaben, nur das Foto.

