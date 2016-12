The Voice of Germany 2016 am 11.12.2016 Halbfinale, Songs, Talente

Wer schafft es ins Finale von TVoG 2016?

Das Halbfinale von The Voice of Germany 2016 am 11.12.2016 ist die erste Live-Show, bei der die Kandidaten noch einmal neue Songs singen. 12 Talente hatten sich in den Sing offs für das TVoG-Halbfinale auf Sat.1 am heutigen Sonntag qualifiziert, jeweils 3 Talente aus jedem der 4 Teams. Doch jetzt haben nicht mehr die Coaches Andreas, die Fantas, Samu und Yvonne das Sagen, sondern die Zuschauer entscheiden, wer es ins Finale The Voice of Germany 2016 am nächsten Sonntag schafft.

Darauf hoffen noch folgende Kandiaten: Boris Alexander, Flo, Friedemann, Lucie, Marc, Michael, Robin, Robert, Stas, Tay, Vera und Yasmin.

Die Talente singen aber bei TVoG am 11.12.2016 noch einmal Cover-Songs und nicht etwa die inzwischen veröffentlichten Singles, die wir im Artikel The Voice of Germany 2016 Singles, Songs, Videos der Talente bereits vorgestellt hatten. Die sind dann vielleicht für das Finale in der nächsten Woche reserviert, auf alle Fälle für die Live-Shows auf der Tour, auf die die TVoG-Halbfinalisten noch in diesem Jahr gehen (vom 27.122016 – 22.1.2017 – Ticket, Termine und Orte gibt es bei eventim).

Songs im TVoG-Halbfinale 2016 und neue Fotos der Talente

Hier die Songs und darunter dann noch einmal neue Fotos der Talente von The Voice of Germany am 11. Dezember 2016. Damit niemand bevorteilt oder benachteiligt wird, wählen wir wieder die alphabetische Reihenfolge für die Talente:

Boris Alexander Stein singt von Jupiter Jones den Song „Still“.

Flo Unger singt von Julian Le Play den Song „Hand in Hand“.

Friedemann Petter singt von Cro den Song „Bye, Bye“.

Lucie Fischer singt von Mia den Song „Hungriges Herz“.

Marc Amacher singt von AC/DC den Song „T.N.T“.

Michael Caliman singt von Gladys Knight den Song „Licence To Kill“.

Robin Resch singt von U2 den Song „With or without You“.

Robert Ildefonso singt von Frankie Valli & The Four Seasons den Song „Beggin“.

Stas Schurins singt von Andra Day den Song „Rise Up“.

Tay Scheidemann singt von Sarah Connor das Lied „Wie schön Du bist“.

Vera Tavares singt von Michael Jackson den Song „Dirty Diana“.

Yasmin Sidibe singt von Gotye feat. Kimbra den Song „Somebody that I used to know“.

