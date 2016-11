The Voice of Germany 2016 am 13.11.2016: Alle Kandidaten

The Voice of Germany 2016 am Sonntag, 13.11.2016 kommt wieder auf Sat.1 und zeigt erneut 13 Talente. Bei TVoG 2016 am 13.11.2016 sind folgende Kandidaten dabei: Adrian, Fabian, Jayla, Kerem, Laura, Neo, Nico, Roland, Svenja, Tamara, Theresa, Vincenzo und Yasmin.

Wir hatten gedacht, heute würde von TVoG 2016 die letzte Blind Audition gesendet werden. Das kann aber nicht sein, denn es fehlen noch zu viele Talente in den Teams der Coaches. Im Team Andreas fehlen noch 6 Talente, dem Team Samu fehlen noch 4 Kandidaten und im Team Yvonne und im Team Fanta sind noch jeweils 3 Plätze frei. Das sind 16 Plätze bei 13 Kandidaten, die bei The Voice of Germany auf Sat.1 heute auftreten. Das muss also mindestens noch eine Sendung folgen, wenn nicht sogar 2… Vermutlich gehen die Blind Auditions von TVoG 2016 bis zum nächsten Sonntag…

Hier wie immer die

Kandidaten von TVoG 2016 am 13.11.2016

mit Foto und mit ein paar Informationen, die wir haben. Das sind allerdings meist nicht sehr viele. Wir werden versuchen, im Verlauf der Sendung noch Weiteres zu ergänzen, z.B. auch, welche Songs die Talente singen… Die Reihenfolge heute wieder alphabetisch:

Adrian ist 17 Jahre alt und kommt aus Ellwangen.

Fabian ist 18 Jahre alt und kommt aus Hagenbach.

Jayla ist 35 Jahre alt und kommt aus Daugendorf.

Kerem ist 24 Jahre alt und kommt aus Klosterneuburg in Österreich.

Laura ist 22 Jahre alt und kommt aus Linkenheim-Hochstetten.

Neo Kaliske kommt aus Leipzig. Hier geht es zur Webseite des Sängers.

Nico ist 20 Jahre alt und kommt aus Ortenberg.

Roland ist 51 Jahre alt und kommt aus Berlin.

Svenja ist 19 Jahre alt und kommt aus Hüfingen.

Tamara ist 28 Jahre alt und kommt aus Berlin.

Theresa ist 20 Jahre alt und kommt aus Schöllnach.

Vincenzo ist 23 Jahre alt und kommt aus Kernen (Rommelshausen).

Yasmin ist 19 Jahre alt und kommt aus Hanau.

