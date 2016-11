The Voice of Germany 2016 am 17.11.2016

Die letzten Blind Auditions bei TVoG 2016 am 17.11.2016

Für The Voice of Germany 2016 am Donnerstag, 17.11.2016 lässt und ProSieben leider im Unklaren darüber, welche Talente auftreten. Keine Fotos und auch sonst keine Infos über die Kandidaten von TVoG 2016 am 17.11.2016. Das ist ärgerlich, denn heute ist die letzte Sendung der Blind Auditions von The Voice of Germany 2016. Den Teams fehlen allesamt noch einige Talente und natürlich würde man gern darüber berichten und vor allem den Talenten eine zusätzliche Bühne geben, um bekannt zu werden.

Im Team Yvonne fehlen noch 2 Talente, im Team Andreas auch und sogar im Team Fanta sind noch 2 Plätze frei. Einzig im Team Samu ist nur noch Platz für einen Kandidaten. 18 Talente wird nach den Blind Auditions jedes Team haben. Danach geht es ab Sonntag in die Battles.

Wir schreiben das, weil wir alle Kandidaten in allen Sendungen von TVoG 2016 bisher vorgestellt haben. Das ist also keine mangelnde Wertschätzung der Talente unsererseits. ProSieben geizt einfach mit den Infos. Manchmal ist die Pressearbeit dieses Senders echt zum Verzweifeln…

Wir werden versuchen, wenigstens während der Sendung einiges über die Kandidaten zu erhaschen.

