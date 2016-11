The Voice of Germany 2016 am 20.11.2016: Die ersten Battles

Alle Talente in den Battles bei TVoG 2016 am 20.11.2016

Bei The Voice of Germany 2016 am Sonntag, 20.11.2016 gibt es auf Sat.1 nun die ersten Battles. Team für Team schicken die Coaches ihre 18 Talente (Andreas hat 19) in insgesamt 9 Battles gegenseitig in den Ring. Danach entscheidet der jeweilige Coach, wer eine Runde weiter kommt und wer ausscheiden muss.

Eine Besonderheit ist der s.g. „Steal-Deal“. Jeder Coach der jeweils nicht am Battle beteiligten Teams kann ein Talent retten, das eigentlich ausscheiden müsste, in dem er es in sein Team holt. Am Ende der Battles hat also jeder Coach noch 10 Talente in seinem Team und geht mit denen in die Sing-Offs.

Die Battles-Kandidaten bei TVoG am 20.11.2016

Talente der Battles im Team Samu 20.11.2016

Es treten im Team Samu gegeneinander an:

Sem Eisinger vs. Fabian Ludwig und

Bünyamin Yazici vs. Flo Unger

Talente der Battles im Team Yvonne 20.11.2016

Im Team Yvonne singen gegen einander:

Boris Alexander vs. Daria Müller

Alessio Loriga vs. Darius Zander

Talente der Battles im Team Fanta 20.11.2016

Im Team Fanta singen um einen Platz in den Sing offs:

Michael Wansch vs. Marc Amacher – Song „Sweet Transvestite“ (Tim Curry)

Shpresim Ahmeti vs. Danyal Demir

Talente der Battles Team Andreas 20.11.2016

Im Team Andreas battlen sich:

Lucie Fischer vs. Marina Mast

Tay Schmedtmann vs. Liv (Maria Vogl-Fernheim, Sarah Maier und Teresa Pleger

Eine Wiederholung von The Voice of Germany kommt am Sonntagabend noch ab 23.30 Uhr.

Weitere Artikel über TVoG bei uns im Magazin, also auch die über vergangene Sendungen, findet Ihr unter dem Stichwort The Voice of Germany.

Mehr Artikel über andere TV-Shows findet Ihr Sie in unserer Kategorie (Link vorn) oder Ihr schaut allgemein in unser Stichwort Unterhaltung mit vielen aktuellen Nachrichten.