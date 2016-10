The Voice of Germany 2016 am 23.10.2016 – alle Kandidaten

The Voice of Germany 2016 geht am Sonntag, 23.10.2016, auf Sat.1 in die 2. Runde der Blind Auditions. Wie in der 1. Sendung sind am bei TVoG 2016 am Sonntag, 23. Oktober 2016 wieder 10 Talente oder Kandidaten dabei, nämlich: die Band „Pigs cat’t fly“, Dorothea, Hanna Czarnecka, Mathea, Pauline und Ruth sowie Georg, Michael, Ruben und Stas.

Mathea wird im Publikum überrascht und darf bei TVoG 2016 auf die Bühne, um ihr Talent unter Beweis zu stellen und mindestens einen der Coaches Yvonne Catterfeld, Andreas Bourani, Samu Haber sowie Michi Beck und Smudo für sich zu gewinnen.

The Voice of Germany 2016 wird dann weiter abwechselnd bei donnerstags bei ProSieben und sonntags bei Sat.1 gesendet. Insgesamt werden 150 Talente in den Blind Auditions bei TVoG 2016 erwartet. Anschließend gibt es wie gewohnt die Ausscheidungen bis zum Finale.

Nun die

Talente von TVoG 2016 am 23.10.2016

mit Foto und ein paar Infos. Weitere Informationen zu den Talenten bzw. Kandidaten haben wir nicht, ergänzen aber, wer sich für welches Team entschieden hat und wer ausscheidet, weil kein Coach sich für seine Stimme erwärmen konnte. Die Fotos wieder in umgekehrt alphabetischer Reihenfolge sortiert, denn wir wissen nicht, in welcher Reihenfolge die Kandidaten am 23.10.2016 auftreten:

Stas ist 26 Jahre alt und kommt aus Busenberg.

Ruth ist 22 Jahre alt und kommt aus Hamburg. Ruth singt von Whitney Houston den Song „I Wanna Dance With Somebody“.

Ruben ist 20 jahre alt und kommt aus Wien. Ruben singt von Rihanna den Song „Diamonds“.

Pauline ist erst 18 Jahre alt und kommt aus Henstedt-Ulzburg. Pauline singt von Adele den Song „When We Were Young“.

Michael ist 25 Jahre alt und kommt aus Köln.

Mathea Elisabeth ist 17 Jahre alt und kommt aus Bruck in Österreich.

Hanna Czarnecka ist 28 Jahre alt und kommt aus Mannheim.

Georg ist 22 Jahre alt und kommt aus Jüterbog.

Dorothea ist 29 Jahre alt und kommt aus Kassel. Dorothea singt von Jessie J den Song „Nobody´s Perfect“.

Die Band „Pigs Can’t Fly“ kommt aus Nürnberg. Sie singen von den Beatles den Song „Here Comes The Sun“.

Weitere Artikel über TVoG bei uns im Magazin findet Ihr unter dem Stichwort The Voice of Germany.

Mehr Artikel über andere TV-Shows findet Ihr Sie in unserer Kategorie (Link vorn) oder Ihr schaut allgemein in unser Stichwort Unterhaltung mit vielen aktuellen Nachrichten.