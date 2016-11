The Voice of Germany 2016 am 24.11.2016: Alle Kandidaten-Battle

Alle Talente der Battles bei TVoG 2016 am 24.11.2016. Wer scheidet aus und wer kommt weiter?

Bei The Voice of Germany 2016 am Donnerstag, 24.11.2016 geht es auf ProSieben in der 2. Runde der Battles. Hier alle Kandidaten und Battles. Wieder schicken die Coaches von TVoG 2016 Yvonne, Samu, Andreas sowie Michi Beck und Smudo ein paar ihrer Talente in den Ring, damit sie miteinander singen und dabei gegeneinander antreten. Denn gleich im Anschluss schickt der jeweilige Coach einen (oder bei Gruppen auch mehrere) Kandidaten nach hause. Nur der verbleibende Kandidat kommt weiter in die Sing-offs, die später noch bei TVoG 2016 stattfinden.

Eine Ausnahme bleibt der „Steal Deal“: Jeder Coach der jeweils nicht am Battle beteiligten Teams kann ein Talent vor dem Ausscheiden retten, in dem er es in sein Team holt. Am Ende der Battles von The Voice of Germany 2016 hat dann jeder Coach maximal noch 10 Talente in seinem Team (9 eigene und einen aus einem Steal Deal) geht dann in die Sing-Offs.

Wer also scheidet aus bei TVoG 2016 am 24.11.2016 und wer kommt weiter?

Die Battles-Kandidaten bei TVoG am 24.11.2016

Talente der Battles im Team Samu am 24.11.2016

Im Team Samu treten gegeneinander an:

Laura Ritter und Fabian Blesin

Stas Schurins und Vincenzo Iuzzolini

Talente der Battles im Team Yvonne am 24.11.2016

Im Team Yvonne treten gegeneinander an:

Victoria Mishchenko und Vera Tavares singen den Song „Halo“ von Beyonce

Flavio Martins und die Geschwister Mimoza, Vjollca und Shkurte Mustafa

Talente der Battles im Team Fanta am 24.11.2016

Im Team Fanta treten gegeneinander an:

Elena Ancuta Stegaru und Ruth Lomboto singen den Song „The Boy Is Mine“ von Brandy und Monica

Robert Ildefonso und Marco Pinto

Lara Trautmann und Martin Menzel singen das Lied „Tausend Tränen tief“ von Blumfeld

Talente der Battles im Team Andreas am 24.11.2016

Im Team Andreas treten gegeneinander an:

Anna-Maria Nemetz und Michael Caliman singen den Song „Sledgehammer“ von Rihanna

Joel Guzman und Jayla Brown

Neo Kaliske und Daniela Oude Kotte singen „I´m Gonna Be“ von The Proclaimers

Eine Wiederholung von The Voice of Germany kommt noch in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 00.05 Uhr. Weitere Artikel über TVoG bei uns im Magazin, also auch die über vergangene Sendungen, findet Ihr unter dem Stichwort The Voice of Germany.

Mehr Artikel über andere TV-Shows findet Ihr Sie in unserer Kategorie (Link vorn) oder Ihr schaut allgemein in unser Stichwort Unterhaltung mit vielen aktuellen Nachrichten.