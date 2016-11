The Voice of Germany 2016 am 27.11.2016: Alle Battles Kandidaten

The Voice of Germany 2016 am Sonntag, 27.11.2016 wird von Sat.1 ausgestrahlt. Hier alle Kandidaten und Battles der 3. Runde. Wie immer treten Talente der Teams von TVoG 2016 Yvonne, Samu, Andreas sowie Michi Beck und Smudo gegeneinander an. Sie singen gemeinsam, aber nur ein Kandidat kann weiter kommen. Gleich nach jedem Battle entscheidet der jeweilige Coach, welches Talent weiter kommt, wen er mitnimmt in die Sing-offs von TVoG 2016 und welcher Kandidat ausscheiden muss.

Einzige Rettung kann der s.g. „Steal Deal“ sein: Jeder Coach darf nämlich, wenn nicht gerade sein eigenes Team auf der Bühne steht, das gerade ausscheidende Talent vor dem Ausscheiden retten und in sein Team aufnehmen. Das darf jeder Coach aber nur einmal… Am Ende der Runde der Battles von The Voice of Germany 2016 am nächsten Donnerstag hat jeder Coach höchstens 10 Talente in seinem Team (9 eigene und einen aus einem Steal Deal), mit denen er in die Sing-Offs geht.

Wer in die Sing Offs weiter kommt bei TVoG 2016 am 27.11.2016 und wer scheidet aus? Das ergänzen wir später gleich hier!

Die Battles-Kandidaten bei TVoG am 27.11.2016

Talente der Battles im Team Samu am 27.11.2016

Im Team Samu treten gegeneinander an:

Andrina Travers und Nicole Bührer

Louisa Jones und Andreas Steiger

Talente der Battles im Team Yvonne am 27.11.2016

Im Team Yvonne treten gegeneinander an:

Mathea Elisabeth Höller und Anja Kraml

Marie Claudia Apenou und Artur Molin

Friedemann Petter und Jonny Vom Dahl

Talente der Battles im Team Fanta am 27.11.2016

Im Team Fanta treten gegeneinander an:

Sally Grayson und Celena Pieper

Lukas Räuftlin und Georg Stengel

Talente der Battles im Team Andreas am 27.11.2016

Im Team Andreas treten gegeneinander an:

Leon Braje und Sarah Sacher und Adrian Schiele

Daniel Moczarski und Homsing Ronra Shimray

Eine Wiederholung von The Voice of Germany kommt in der Nacht von Sonntag auf Montag um 00.30 Uhr. Weitere Artikel über TVoG bei uns im Magazin, also auch die über vergangene Sendungen, findet Ihr unter dem Stichwort The Voice of Germany.

