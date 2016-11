The Voice of Germany 2016 am 3.11.2016 – alle Kandidaten

The Voice of Germany 2016 sendet am Donnerstag, 3.11.2016, auf ProSieben die 5. Runde der Blind Auditions. Diesmal sind in der Sendung von TVoG 2016 sogar 13 Talente oder Kandidaten dabei: Andrina, Daniel, Flavio, Flo, Hanna, Himsing, Kai, Lara, Tay, Tim, Vanessa, Viktoriya und Yvonne. Wieder werden sich alle Talente ihr Bestes geben und sich die Seele aus dem Leib singen, um mindestens einen der Coaches von sich zu überzeugen und so in eines der Teams von Yvonne Catterfeld, Andreas Bourani, Samu Haber sowie Michi Beck und Smudo für die nächste TVoG-Runde, die Battles zu kommen.

The Voice of Germany 2016 wird -wer es noch nicht bemerkt haben sollte- abwechselnd bei donnerstags bei ProSieben und sonntags bei Sat.1 gesendet. Insgesamt stellen sich 150 Talente in den Blind Auditions bei TVoG 2016 vor. Davon schafft es nur gut ein Drittel in die Battles – für jedes Team sind 18 Kandidaten geplant, von denen dann 10 übrig bleiben. Anschließend wird in den Sing-offs die Anzahl pro Team auf 3 reduziert, die dann in die Live-Shows kommen. Am 11.12.2016 ist dann das Halbfinale von TVoG 2016 und am 18.12.2016 das Finale von The Voice of Germany 2016.

Wer für die Live-Shows Tickets erwarben mag, kann die ab Samstag, den 12.11.2016 erwerben. Wir werden darauf rechtzeitig noch einmal gesondert in einem eigenen Artikel darauf hinweisen und auch wie Ihr an Karten für die Live-Shows kommt. Derzeit gibt es ja noch keine…

Leider wissen wir diesmal von den Kandidaten, die in der Casting Show heute auftreten, außer dem Namen gar nichts – also weder, wie alt sie sind, noch woher sie kommen oder was sie singen. Aber die Fotos der

Talente von TVoG 2016 am 3.11.2016

wollen wir Euch wenigstens zeigen. Außerdem werden wir natürlich live ergänzen, welche Talente bzw. Kandidaten sich für welches Team entschieden hat und wer heute schon ausscheidet.

Die Reihenfolge der Kandidaten ist wie immer die umgekehrt alphabetische. Die Reihenfolge der Auftritte bei The Voice of Germany am 3. November 2016 kennen wir nämlich nicht.

