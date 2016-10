The Voice of Germany 2016 am 30.10.2016: Die Kandidaten

Bei The Voice of Germany 2016 steht am Sonntag, 30.10.2016 auf Sat.1 die 4. Runde der Blind Auditions an. Hier die TVoG-Kandidaten vom 30. Oktober 2016. Diesmal es 11 Talente, die sich bei den Coaches Yvonne Catterfeld, Andreas Bourani, Samu Haber sowie Michi Beck und Smudo und dem TV-Publikum vorstellen: Andreas, Anja, Florian, Hanna, Joel, Lin, Louisa, Marie Claudia, Martin, Phillip und Sally Grayson alias Black Swift.

The Voice of Germany 2016 wird in diesem Jahr abwechselnd sonntags bei Sat.1 und donnerstags bei ProSieben ausgestrahlt. Insgesamt werden sich 150 Talente in den Blind Auditions bei TVoG 2016 vorstellen und auf die Gunst der Coaches hoffen, um einen der Plätze in den Teams ergattern zu können. Im letzten Jahr hatte jedes TVoG-Team 17 Talente aufgenommen, bevor es in die Ausscheidungen bis zum Finale ging.

Hier die

Talente von TVoG 2016 am 30.10.2016

mit Fotos und ein paar Infos. Wir ergänzen dann, wer sich für welches Team entschieden hat und wer ausscheidet, weil kein Coach gebuzzert und sich umgedreht hat. Die Reihenfolge hier ist wieder die umgedreht alphabetische. wir wissen nicht, in welcher Reihenfolge die Talente bei TVoG am 30.10.2016 zu sehen sind.

Sally Grayson alias Black Swift ist 40 Jahre alt, kommt aus Michigan in den USA und lebt in Winzerhausen bei Stuttgart. Sally ist eine gestandene Musikerin, die Solo oder mit anderen Musiker in einer Band auftritt. Hier geht es zur Webseite der Künstlerin (es öffnet sich ein neues Fenster).

Phillip könnte auch Philip heißen, da gibt es widersprüchliche Angaben. Auf alle Fälle ist er 25 Jahre alt und kommt aus Hannover.

Martin kommt aus Berlin und ist 36 Jahre alt. Martin singt von Roger Cicero das Lied „Frauen regier‘n die Welt“.

Marie Claudia kommt auch aus Berlin und ist zarte 16 Jahre alt.

Louisa ist 24 Jahre alt und kommt aus Hannover.

Auch Lin kommt aus Berlin und ist 24 Jahre alt. Lin singt von Ania Jools den Song „Ein letztes Lied“.

Joel ist 26 Jahre alt und kommt aus Friesoythe. Das liegt in Niedersachsen zwischen Papenburg und Oldenburg.

Hanna ist 18 Jahre alt und kommt aus Leipzig.

Florian (oder Flo) kommt aus Thale in Thüringen und ist 23 Jahre alt. Flo singt von Joris den Song „Bis ans Ende der Welt“.

Anja ist 24 Jahre alt und kommt aus Linz in Österreich.

Andreas ist 22 Jahre alt und kommt aus Marburg.

Weitere Artikel über TVoG bei uns im Magazin findet Ihr unter dem Stichwort The Voice of Germany.

Mehr Artikel über andere TV-Shows findet Ihr Sie in unserer Kategorie (Link vorn) oder Ihr schaut allgemein in unser Stichwort Unterhaltung mit vielen aktuellen Nachrichten.