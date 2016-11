The Voice of Germany 2016 am 6.11.2016: Alle Kandidaten auf einen Blick

The Voice of Germany 2016: Alle Kandidaten vom 6.11.2016

The Voice of Germany 2016 am Sonntag, 6.11.2016, macht Sat.1 wieder Hoffnung auf beste Einschaltquoten für die 6. Runde der Blind Auditions. 12 Talente oder Kandidaten sind bei TVoG 2016 am 6. November 2016 dabei, nämlich: Alessio, Celena, Daniela, Fabian, Florentina, Gitty, Jonny, Lawrence, das Trio Liv , Maja, Marco, Robert. Alle hoffen, dass sie die nur das Publikum im Saal, sondern wenigstens einen der TVoG-Coaches begeistern können. Ein paar Plätze sind in den Teams von Samu Haber, Yvonne Catterfeld, Andreas Bourani sowie Michi Beck und Smudo für die Battles ja noch frei.

Die Teams Samu, Yvonne und das Team Fanta haben schon 10 von 18 Talenten insgesamt in ihren Teams. Team Andreas hängt mit 8 Kandidaten da noch hinterher, muss sich also langsam etwas einfallen lassen, schließlich gibt es mit heute nur noch 3 Blind Auditions, wenn wir richtig mitgezählt haben…

Die

Talente von TVoG 2016 am 3.11.2016

wollen wir hier kurz mit Foto und ein paar Infos vorstellen, wer die Talente bei The Voice of Germany am 6.11.2016 sind, wie alt sie sind und woher sie kommen.

Welche Songs die Kandidaten singen, versuchen wir live während der Sendung zu ergänzen. Ebenso die Infos, wer sich für welches Team entschieden hat und wer es nicht geschafft hat, dass sich wenigstens ein Coach umdreht und deshalb ausscheidet. Diesmal sind die Talente in der richtigen, alphabetischen Reihenfolge sortiert. In welcher Reihenfolge die Auftritte der Kandidaten gesendet werden, wissen wir leider nicht.

Alessio ist 24 Jahre alt und kommt aus Bielefeld.

Celena ist 22 Jahre alt und kommt aus Osnabrück.

Daniela ist 24 Jahre alt und kommt aus Hamburg.

Fabian ist 24 Jahre alt und kommt aus Frankental.

Florentina ist 16 Jahre alt und kommt aus Mannheim.

Gitty ist 51 Jahre alt und kommt aus Lichtenfels.

Jonny ist 20 Jahre alt und kommt aus Tiefurt.

Lawrence 23 Jahre alt und kommt aus München.

Leon ist 19 Jahre alt und kommt aus Ronnenberg.

Das Trio Liv aus Innsbruck besteht aus Sarah, Maria und Teresa.

Maja ist 18 Jahre alt und kommt aus Berlin (von Maja haben wir leider noch kein Foto…)

Marco ist 33 Jahre alt und kommt aus Wien.

Robert ist 23 Jahre alt und kommt aus Kiel.

