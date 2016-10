The Voice of Germany 2016 beginnt am 20.10.2016

The Voice of Germany 2016 beginnt mit den Blind Auditions am 20.10.2016 auf ProSieben. Dabei sind bei TVoG 2016 am Donnerstag, 20. Oktober 2016 die Kandidaten bzw. Talente Vera, Marina, Maggie Jane, Hanna, Aleksandra, Diana und Daniela sowie Bünyamin, Danyal, Darius, Marc und Micha.

The Voice of Germany 2016 wird wie gewohnt abwechselnd bei ProSieben und Sat.1 ausgestrahlt, aber anders als in den letzten Jahren donnerstags um 20.15 Uhr bei ProSieben und sonntags 20.15 Uhr auf Sat.1. Ebenso wie gewohnt beginnt TVoG 2016 mit den Blind Auditions, in denen die neuen Coaches Yvonne Catterfeld, Andreas Bourani, Samu Haber sowie Michi Beck und Smudo um die Talente rangeln. Insgesamt sollen es 150 Talente sein, die sich bei TVoG 2016 vorstellen.

Moderiert wird TVoG 2016 wie im letzten Jahr von Lena Gercke und Thore Schölermann.

Hier die

Talente von TVoG 2016 am 20.10.2016

im Bild. Weitere Infos zu den Kandidaten haben wir leider nicht, ergänzen aber gern, wer es in welches Team geschafft hat und wer unverrichteter Dinge ausscheiden musste. Die Fotos sind in umgekehrt alphabetischer Reihenfolge sortiert. In welche Reihenfolge die Kandidaten am 20.10.2016 auftreten, wissen wir nicht.

Weitere Artikel über TVoG bei uns im Magazin findet Ihr unter dem Stichwort The Voice of Germany.

Mehr Artikel über andere TV-Shows findet Ihr Sie in unserer Kategorie (Link vorn) oder Ihr schaut allgemein in unser Stichwort Unterhaltung mit vielen aktuellen Nachrichten.