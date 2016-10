The Voice of Germany 2016: Kandidaten TVoG am 27.10.2016

The Voice of Germany 2016 am Donnerstag, 27.10.2016 wird wieder auf ProSieben ausgestrahlt, diesmal mit 13 Kandidaten (Talenten). Wenn das mal kein böses Omen ist für die 3. Show der Blind Auditions von TVoG 2016, wo doch bald Halloween ist… Folgende Talente oder Kandidaten sind bei TVoG am 27.10.2016 dabei: Anna-Maria, Dehua, Friedemann, Jesse, Julien Alexander, Laura Jane, Lina Marie, Lucie, Lukas, Robin, Shpresim, Siti und Victoria.

Diesmal gibt’s einen besonderes Aufeinandertreffen von Yvonne Catterfeld und Talent Friedemann, der an der gleichen Hochschule Musik studiert, wie sie – nämlich an der HMT Leipzig, die vollständig Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig heißt, weil sie von dem Musiker schon 1843 gegründet wurde und so die älteste Musikhochschule in Deutschland ist. Ehre, wem Ehre gebührt…

Doch wird Friedemann auch mindestens einen der Coaches Yvonne Catterfeld, Andreas Bourani, Samu Haber sowie Michi Beck und Smudo für sich begeistern können?

The Voice of Germany 2016 wird derzeit abwechselnd bei donnerstags bei ProSieben und sonntags bei Sat.1 ausgestrahlt. Während der Blind Auditions werden sich 150 Talente bei TVoG 2016 vorstellen. Derzeit liegt Andreas bei der Talente-Auswahl noch hinten. Er konnte für sein Team die bisher wenigsten Talente gewinnen. In Front bei dieser quantitativen Betrachtung liegen derzeit Michi und Smudo vom Team Fanta. Doch das wird sich noch ändern, wie wir wissen.

Talente TVoG 2016 am 27.10.2016

Victoria ist 31 Jahre alt und kommt aus Berlin.

Siti Nortasha ist 35 Jahre alt und kommt aus Dornach.

Shpresim ist erst 17 Jahre alt und kommt aus Pfronten.

Robin kommt aus Rottenmann in Österreich und ist 22 Jahre alt.

Lukas ist auch 22 Jahre alt und kommt aus Ziefen.

Lucie kommt aus Wiesbaden und ist 19 Jahre alt.

Lina Marie ist ebenso 19 Jahre alt und kommt aus Bad Harzburg.

Laura Jane kommt aus Moers und ist 23 Jahre alt.

Julien Alexander kommt aus Essen und ist 19 Jahre alt.

Jesse, 32 Jahre alt, kommt aus Bad Kreuznach.

Friedemann aus Leipzig ist 27 Jahre alt. Er singt den Song „Jackpot“ von Teesy ft. Cro.

Dehua ist 27 Jahre alt und kommt aus Bönningstedt.

Anna-Maria aus Hamburg ist 23 Jahre alt.

