The Voice of Germany 2016: Kein TVoG am 15.12.2016

Heute ist kein TVoG 2016! Keine Show am 15.12.2016! Man muss sich schon ein bisschen zurück erinnern, dass donnerstags kein TVoG auf ProSieben lief. Den ganzen Herbst über wechselten sich Sat.1 sonntags und eben ProSieben donnerstags ab und strahlten jeweils eine Show von The Voice of Germany 2016 aus. Ausgerechnet vor dem Finale am kommenden Sonntag, setzt ProSieben aus. Da hätte man auch wohl auch 2 Halbfinale planen können, oder?

Aber, es muss natürlich fleißig geprobt werden für das Finale am Sonntag. Schließlich ist die Hütte voll… Alicia Keys ist da, One Republik, James Arthur, John Legend, Emeli Sandé und natürlich Sunrise Avenue, ist doch klar…

Dabei singt Alicia Keys mit allen 4 Talenten zum Auftakt des Finales. Später singen gemeinsam

Boris Alexander Stein mit OneRepublic

Tay Schmedtmann mit John Legend

Marc Amacher mit Emeli Sandé und

Robin Resch mit James Arthur.

Dann singen sie ja noch mit ihren Coaches und die beiden besten singen dann noch ihre eigenen Singles (siehe Artikel The Voice of Germany 2016 Singles, Songs, Videos der Talente), bevor es zur finalen Abstimmung geht, wer denn nun The Voice of Germany 2016 wird.

Tay Schmedtmann, Marc Amacher, Robin Resch und Boris Alexander Stein singen am Sonntag auf Sat.1 um den Sieg bei the Voice of Germany 2016. Geht es nach den Stimmen, die die Kandidaten in ihren Teams im Halbfinale erhalten haben, ist Tay Schmedtmann klarer Favorit. Der hat nämlich 80% abgeräumt, während seine Kollegen „nur“ bei jeweils knapp über 55% lagen.

