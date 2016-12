The Voice of Germany 2016 Singles und Videos der Talente

Hier die Singles, Videos und Download-Links der Talente von The Voice of Germany 2016, die im Halbfinale sind, mit ein paar Anmerkungen dazu. Dabei sind Boris Alexander Stein, Floh Unger, Friedemann Petter, Lucie Fischer, Marc Amacher, Michael Caliman, Robin Resch, Robert Ildefonso, Stas Schurins, Tay Schmedtmann, Vera Tavares und Yasmin Sidibe.

Jeder Kandidat, der bei TVOG 2016 ins Halbfinale gekommen ist, hat einen eigenen Song aufgenommen, der nun als Video und als Download bzw. Streaming zur Verfügung steht. Man kann die also kaufen oder streamen, wenn man ein entsprechendes Abo hat. Ihr findet hier die Videos, damit Ihr Euch die Songs anhören könnt und auch die Links zum Kaufen bzw. Streamen.

Interessant ist, dass nicht die, die oder um die am meisten Bohei gemacht wurde, die besten Songs haben, sondern eher andere. Es ist eben ein Unterschied, die Lieder anderer gut nachzusingen, oder in eigenen Songs auch eine eigene Persönlichkeit zu entfalten.

Die Meinungen unten sind die nach einem ersten Hören! Insofern ist es gut möglich, dass sich der Eindruck nach mehrfachem Hören auch noch ändert… Das soll das nur ein Fingerzeig sein, ein Tipp, eine erste Einschätzung. Bildet Euch selbst Eure Meinung. Ihr könnt Euch die Songs der Halbfinalisten von The Voice of Germany 2016 ja hier alle anhören! Wie findet Ihr die Lieder?

Songs Talente The Voice of Germany 2016

Die Reihenfolge der Talente und Songs ist alphabetisch. Wir wollen niemand bevorzugen oder benachteiligen oder uns in der Darstellung von unserer ersten Meinung beeinflussen lassen…

Boris Alexander Stein – Losgelöst

Salsango – Tipp: Potential verschenkt, zu weich gespült und ohne eigenen Charakter, hier hätte ein Rocksong gut getan, falscher Coach (Yvonne)

Floh Unger – Allein zu Zweit

Salsango – Tipp: Starker Song, Geile Stimme, hinter der die Attitüde hinterher hängt, „drückt“ noch zu sehr, muss freier singen

„Ich habe mich von dem Film ‚A Beautiful Mind‘ inspirieren lassen“

Friedemann Petter – Mein Herz singt

Salsango-Tipp: Ganz gut, gibt’s aber schon als Max Mutzke, der’s dann noch besser macht

Lucie Fischer – Alles gut

Salsango – Tipp: Klasse Song – einer der besten von allen…

„In meinem Song geht es um die bewusste Entscheidung jemanden zu verlassen und den bitteren Beigeschmack, den man dabei empfindet. Es ist meine Story, deshalb kann ich mich gut damit identifizieren und mich hinein versetzten. Besonders ist für mich, dass der Song auf Deutsch ist. Damit erreicht man die Zuhörer auf einer ganz anderen Ebene, weil sie ganz unverfälscht verstehen, was man sagen will.“

Marc Amacher – Roots Boy Boogie

Salsango-Tipp: Schöne Blues-Nummer

Michael Caliman – If I had to

Salsango-Tipp: Geht so

Robin Resch – Disneyland

Salsango-Tipp: Schöner, international geprägter Singer-Songwriter-Pop-Song, aber sehr verwechselbar

„Der Song handelt von einer Person auf der Suche nach ihrer Bestimmung und ihrem ‚perfekten Ort‘, ihrem ‚Disneyland‘. Samu und ich wollten beim Schreiben des Songs das ernste Thema der persönlichen Verwirklichung mit einer komplett anderen Thematik vergleichen. Es hat richtig Spaß gemacht den Song in seinem Verlauf zu beobachten. Im Studio waren anfangs nur Samu,ich und zwei Gitarren und schon einige Stunden später stand das Gerüst des Songs.“

Robert Ildefonso – Breaking Out

Salsango-Tipp: Stimme an den falschen Song verschenkt

Stas Schurins – However it ends

Salsango-Tipp: Schöne Dance-Nummer, aber eben auch austauschbar

„Die Demo-Version des Songs habe ich vor einiger Zeit selbst geschrieben. Samu, Brix und ich haben ihn etwas überarbeitet und einen Dance-Hit daraus gemacht. Es geht darum, dass man für seinen Glauben und sein Leben kämpfen soll.“

Tay Schmedtmann – Lauf Baby Lauf

Salsango-Tipp: Guter, starker Song – überraschend, einer der besten im Panel

„Es geht darum, nicht aufzugeben und weiterzugehen. Seine Ziele zu verwirklichen in dem man immer am Ball bleibt. Der Song soll einen motivieren, nicht aufzugeben. Ich persönlich denke dabei an meine Familie und an die Menschen, die mir Rückhalt geben. Es gibt immer jemanden, der an einen glaubt.“

Vera Tavares – Alien

Salsango-Tipp: Ein Popsong halt

Yasmin Sidibe – River

Salsango-Tipp: Überbewertet, Stimme nervt

