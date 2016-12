Tickets für die Schlager-Champions am 7. Januar 2017 Berlin

Schlager Champions - Das große Fest der Besten der ARD mit Florian Silbereisen

Florian Silbereisen präsentiert die Schlager-Champions – Das Fest der Besten am 7.1.2017 in der ARD. Es gibt noch Tickets für Berlin! Die Show wird am 7. Januar 2017 in der ARD live ausgestrahlt. Wer selbst dabei sein will bei de Schlager-Show im Berliner Velodrom sollte sich beeilen. Derzeit gibt es noch einige Sitzplatz-Karten und Stehplatz-Karten für den Innenraum. Aber viele sind es nicht mehr.

Dabei bei den Schlager-Champions – Das Fest der Besten sind u.a. Andrea Berg, Roland Kaiser, Vanessa Mai, Maite Kelly, Alvaro Soler, Klubbb3 und Nana Mouskouri. Weitere Künstler sind angekündigt, aber es ist noch nicht bekannt, wer genau außerdem noch kommen wird.

Weil einen Tag zuvor eine CD zur Sendung veröffentlicht wird, kann man erahnen wer noch dafür in Frage kommt, bei den Schlager-Champions auch live dabei zu sein:

Da wären u.a. Andreas Gabalier, Santiano, DJ Ötzi und Nik P., Howard Carpendale, Matthias Reim, Christin Stark, Ute Freudenberg und Christian Lais, Fantasy, Semino Rossi, Helmut Lotti, Beatrice Egli, Michelle, Bernhard Brink, Prince Damien, Vicky Leandros, dArtagnan, Jürgen Drews und Mickie Krause, Sarah Jane Scott, Franziska Wiese, Frank Schöbel, Anni Perka, Ross Anthony und Brings. Wie gesagt, von den letztgenannten ist kein Name bestätigt, nur die ersten oben.

Aber, weil die Musik-Shows von Florian Silbereisen sich im Wesentlichen ähneln, kann der „geübte“ ARD-Zuschauer sich an die Silbereisen-Feste 2016 erinnern und sich so schon ein Bild machen. Nicht ganz zufällig veröffentlicht an diesem Wochenende auch Silbereisens KLUBBB3 eine neue CD. Die Markting-Maschine läuft also weiter auf Hochtouren…

Die Show Schlager-Champions – Das Fest der Besten beginnt am 7. Januar 2017 um 20.15 Uhr. Weil es eine TV-Live-Sendung ist, muss man sicher rechtzeitig vorher da sein. Das Berliner Velodrom (Paul-Heyse-Straße 26 in 10407 Berlin) ist eigentlich bekannt, so dass wir hier nicht extra dahin verlinken müssen.

