Tickets Supertalent Finale 2016 ab 25. Oktober 2016

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 24.10.2016

Der Verkauf der Tickets für das Supertalent Finale 2016 beginnt am Dienstag, den 25.10.2016 ab 15.00 Uhr! Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die bekommt. Das Finale vom Supertalent 2016 ist dann am 17.12.2016 in Köln im Coloneum (MMC Studios Köln). Die normalen Karten kosten 65 € pro Stück und 3,50 € Bearbeitungsgebühr pro Buchung, wobei maximal 4 Tickets von einer Person bestellt werden können. Damit kosten die Tickets für das Supertalent Finale 2016 genauso viel, wie im letzten Jahr.

Wie beim Supertalent im letzten Jahr wird es auch wieder s.g. „Premium Tickets“ geben. Dazu sind derzeit aber noch keine weiteren Details bekannt. Wenn wir die erfahren, ergänzen wir das hier. Zuletzt waren die Premium Ticktes mit etlichen, erstrebenswerten Vorteilen verbunden, aber auch recht teuer. Warten wir das also besser ab, wie sich das in 2016 gestaltet…

Wie kann Tickets für das Supertalent Finale am 17. Dezember 2016 kaufen?

Nun, nicht direkt, und trotzdem ganz einfach. Dazu scheibt Ihr am Dienstag, den 25.10.2016 ab 15.00 Uhr (erst dann, nicht früher, sonst wird Eurer Karten-Wunsch nicht berücksichtigt!) eine E-Mail an ticketing@ufa-show.de mit folgendem Inhalt:

Euer Vorname und Name

Eure vollständige Anschrift

Eure Mobil-Telefonnummer

Eure E-Mail-Adresse

Euer Geburtsdatum (Ihr müsst mindesten 14 Jahre alt sein und wenn Ihr noch nicht volljährig seid, muss außerdem ein Erziehungsberechtigter mitkommen) und

(Ihr müsst mindesten 14 Jahre alt sein und wenn Ihr noch nicht volljährig seid, muss außerdem ein Erziehungsberechtigter mitkommen) wieviel Karten Ihr wollt (pro Person gibt es höchsten 4 Karten)

Kann Eurer Ticket-Wunsch berücksichtigt werden, meldet sich die UFA bei Euch und teilt Euch weitere Details mit. Die E-Mails werden in der Reihenfolge des Eingangs bearbeitet.

Erlaubt uns bitte noch einmal die Hinweise: Die Mail erst am 25. Oktober 2015 ab 15.00 Uhr schreiben, auf keinen Fall vorher, denn eingehende Mails vor diesem Termin werden bei der Ticket-Vergabe nicht berücksichtigt! Maximal 4 Karten für das Finale Das Supertalent 2016 bestellen. Und: Wenn Ihr noch nicht 14 Jahre alt seid oder noch nicht volljährig und keinen Erziehungsberechtigten dabei habt, kommt Ihr am Finaltag nicht ins Coloneum rein!

Und bitte schreibt nur an ticketing@ufa-show.de, nicht an uns! Wir haben nämlich keine Supertalent-Tickets, sondern weisen hier nur auf die Möglichkeit des Ticket-Erwerbs hin!

Dazu aber viel Erfolg, wenn Ihr Euch für das Supertalent-Finale 2016 interessiert.

