Till Brönner Bar-Jazz-CD „The Good Life“ – Gesang scheidet die Geister

Autor(in): Karsten Heimberger | aktualisiert am: 16.09.2016

Till Brönner: Die neue Swing-CD „The Good Life“ hätte es nicht gebraucht zum Beweis, dass Till Brönner ein hervorragender Musiker ist. Aber sind es nicht gerade die streitbaren Dinge, Auftritte, CDs, Meinungen, die uns bewegen -uns zwingen, sich mit dem Künstler auseinander zu setzen-, die uns im Gedächtnis bleiben? Macht es nicht den außergewöhnlichen Musiker überhaupt erst aus, Dinge auch anders zu machen?

Till Brönner spielt also auf seiner neuem Album nicht nur Trompete, interpretiert Jazz-Standards auf seine Weise, sondern singt. Das tut er nicht erst seit diesem Album. Das hat er entdeckt als eine weitere Farbe, eine Bereicherung für seine Auftritte.

Nun ist es natürlich ein Unterschied, ob wir in einem Jazz-Club sitzen, eine Band mit 2,3,4,5 Musikern spielt und dabei der eine oder andere auch einmal eine Rolle übernimmt, die sonst vielleicht ein anderer übernommen hätte – der aber nicht da ist, keine Zeit hatte, vielleicht nicht auf die Bühne oder ins Budget der Veranstalter passte – oder ob wir ein Album hören, das auch seine Zwänge hatte bei der Entstehung, aber doch wesentlich freier ist bei der Gestaltung.

Also hätte sich Till Brönner für sein neues Album „The Good Life“ zu den anderen guten Musikern auch noch einen guten Sänger suchen können – und bei Live-Auftritten zum neuen Album dann vielleicht dessen Part übernommen. Vermutlich hätte es jeder für selbstverständlich genommen.

Till Brönner macht das Singen aber Spaß und er zeigt gern dieser Seite seiner künstlerischen Persönlichkeit. Er findet das gut. Keine große Stimme hat er, wie andere Spezialisten auf diesem Gebiet. Das behauptet er aber auch nicht.

Ich finde, dass zu dieser CD der Gesang von Till Brönner gut passt. Auch geht er behutsam damit um und präsentiert sich auf dem Album nicht zuerst als Sänger, sondern weiter als Trompeter – mit einem erweiterndem Part. Andere finden das nicht so gut, was auch völlig in Ordnung ist! Gönnen wir uns unsere Meinungen und Till Brönner die seine.

Das Album „The Good Life“ selbst ist (fast in diesem Sinne) ein wunderbar entspanntes, mit „entschleunigender“ Wirkung. In Cafe-Häusern und Bars wird es bestimmt bald hoch und runter laufen… Man kann es bei fast jeder Gelegenheit wunderbar hören. Zum Arbeiten, zum Entspannen, Zum Zuhören, zum Lesen, zum Abschalten, zum Kuscheln, bei der Hausarbeit, nebenbei, wenn man Gäste hat… Nur zur ausgelassenen Party passt es vielleicht erst, wenn die meisten Gäste schon zu hause sind oder die verbliebenen schon in den Schmuse-Modus geschaltet haben.

Ein wunderbares Swing- oder Baz-Jazz-Album von Till Brönner, dass ich bis jetzt immer wieder gern gehört habe!

Es gibt das Album mit fast einer Stunde Spielzeit als CD für derzeit 16,99 €, als Vinyl-Schallplatte für 22,99 € oder als mp3-Download für 10,99 €.

Mehr solcher Nachrichten finden Sie in unserem Popmusik Magazin, unter Jazz oder Swing oder allgemein unser Stichwort Unterhaltung mit vielen aktuellen Nachrichten.