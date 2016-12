﻿ Tipps, damit Deine Privat-Party gelingt

So werden Deine Partys in Zukunft ein Erfolg

Die nächste Privat-Party soll ein Erfolg werden? Du brauchst Tipps, wie Deine Silvester-Party, die Karnevals- oder Geburtstags-Party gelingt? Oder sollen Deine Freunde nur mal einfach so zum Feiern vorbei kommen? Du möchtest, dass Deine Gäste sich wohl fühlen, noch lange von Deiner Partys sprechen und beim nächsten Mal gern wiederkommen? Wir haben hier ein paar Party-Tipps für Dich zusammengestellt, wie Du heimlich zum Party-König avisierst…

Wo soll ich meine Party feiern?

Es gibt ja grundsätzlich unterschiedliche Varianten, wo man eine Privat-Party steigen lassen kann. Die Entscheidung wird ganz wesentlich von der Anzahl der Gäste abhängen und auch davon, wieviel Arbeit Du selbst investieren möchtest und auch wieviel Geld Du investieren kannst. Gehst du in ein Lokal, hast Du am wenigsten Arbeit, denn dort sind Profis am Werk, deren täglich Brot es ist, solche Partys auszurichten. Denen kannst Du dich auch getrost anvertrauen. Trotzdem solltest Du dir einige Gedanken machen, denn die können nicht riechen, was Du möchtest und je genauer Du formulierst, was Du möchtest, umso besser werden sie Dich verstehen und Deinen Wünschen entsprechen können.

Es gibt mittlerweile auch Lokale, die speziell darauf eingerichtet sind, Privat-Partys auszurichten. Die sind sehr erfahren und flexibel und oft nicht so teuer. Da kann auch richtig Party gefeiert werden, denn meist haben die eine separate Tanzfläche, einen DJ, den sie empfehlen können, einen Party-Service für das Essen und die Getränke sind neben der Raumvermietung ihr Hauptgeschäft. Viele Antworten findest du also dort schon und Dein Aufwand beschränkt sich wesentlich. Zudem musst du hinterher nicht aufräumen…

Aber auch die Party zu hause sollte nicht verachtet werden. Die Party zu hause kann meist sehr einfach und recht preiswert organisiert werden. Jedoch finden sicher nicht so viele Gäste Platz und Du musst Dir mehr Gedanken machen und mehr organisieren. Wenn Du annimmst, dass es lauter wird, lädst Du entweder Deine Nachbarn gleich mit ein oder gibst Ihnen wenigstens Bescheid, damit sie sich einrichten können. In vielen Hausgemeinschaften ist es üblich, das mit einem Zettel am „schwarzen Brett“ nett formuliert zu erledigen. Willst Du persönlicher sein, musst Du klingeln…

Wen zur Party einladen?

Wen man zur Party einlädt, hängt ganz wesentlich vom Anlass ab – und natürlich vom Platz der zur Verfügung steht. Grundsätzlich solltest Du jedoch nur Leute einladen, die Du auch magst! Das klingt selbstverständlich, ist es aber gar nicht, wenn Du darüber in Ruhe einmal nachdenkst… Bei Partys zu bestimmten familiären oder geschäftlichen Anlässen gibt es andere Kriterien, aber auf die wollen wir hier nicht eingehen. Deine Privat-Party ist Deine Party, also wirf alle Konventionen über Bord und umgib Dich mit Leuten, die Du gern hast.

Dabei solltest Du auch darauf achten, dass die Leute zueinander passen. Schließlich sollen sich Deine Gäste amüsieren, Gesprächsstoff haben oder Partner zum Tanzen, wenn getanzt werden soll. Das heißt nicht, dass auf einer Tanz-Party nicht Tanz-Muffel Gast sein dürfen. Im Gegenteil kann das ja befruchtend sein und aus dem Eckensteher wird vielleicht ein Party-Löwe? Aber dann muss das Verhältnis ausgewogen sein. Dazu muss man auch einmal die üblichen Kreise aufbrechen und mischen.

Immer mal neue Leute einladen

Gut ist es, immer wieder neue Leute zu Partys einzuladen. Ein neues Pärchen, 2-3 neue Bekannte, die der Freundeskreis noch nicht so kennt, wirken oft wahre Wunder. Einmal gibt es „frisches Blut“ in den eingefahrenen Gleisen, Neues zu erzählen, sich vorzustellen – und daraus entstehen ganz unerwartete Allianzen. Außerdem verbinden solche Partys und Euer Freundeskreis erweitert sich…

Es lohnt sich auch, über die Form der Einladung nachzudenken. Nun ist in Zeiten von WhatsApp & Co einfach, solche Einladungen und Kreise zu organisieren. Du kannst jedoch schon durch die Form der Einladung signalisieren, dass Du etwas Besonderes oder anderes planst, also bisher vielleicht. Verschicke doch mal ein schriftliche Einladung – selbst gebastelt und mit der Hand geschrieben vielleicht? Oder, wenn Du nicht so talentiert bist, gibt es verschiedene Anbieter, die Dir entsprechende Vorlagen bieten, wie www.familieneinladungen.de zum Beispiel. Da kann man auch Tischkarten oder Menükarten machen lassen, wenn die Feier einen größeren Rahmen hat. Ganz wichtig: Lasst Euch bestätigen, wer kommt und wählt den Zeitpunkt früh genug, damit Ihr noch weitere Leute einladen könnt, falls gleich mehrere keine Zeit haben, weil sie vielleicht arbeiten müssen oder im Urlaub sind.

Was gibt es zu Essen und zu Trinken bei meiner Party?

Seid Ihr in einem Lokal, beantwortet sich die Frage dort meist von allein oder im Gespräch. Kniffliger wird es, wenn Ihr zu hause eine Party plant. Wichtigster Tipp: Beschränkt Euch! Es müssen nicht alle Getränke bis in den frühen Morgen reichen. Auch große Teile des Essens können einfach irgendwann alle sein! Nett ist es, immer eine „Backup-Variante“ in der Hinterhand zu haben. Dafür eignet sich gut ein Päckchen Würstchen – natürlich groß genug in Abhängigkeit von der Anzahl der Gäste, die Ihr erwartet. Auch eine Kiste Wasser zusätzlich schadet nicht und ist keine Mega-Mehr-Ausgabe.

Party-Evergreen Suppe

Eine gute Suppe ist eine hervorragende und oft leicht herzustellende Basis für jede Party. Davon kann man genug machen und man kann sie sogar gemeinsam vorbereiten, z.B. zu Beginn der Party. Habt Ihr genug, ist oft spät am Abend oder am frühen Morgen noch etwas da, wenn immer fasst alle noch einmal Hunger bekommen. Tolle Party-Suppen-Rezepte gibt es bei www. Chefkoch.de.

Ansonsten heißt es bei der Privat-Party zu hause: Gut verteilen! Fragt Eure Freunde, ob sie Euch bei der Vorbereitung behilflich sein können. Die Männer schleppen gern eine Kiste Bier oder Wein in den 4. Stock. Die Ladys freuen sich oft, wenn Ihr sie fragt, ob sie nicht ihren leckeren Salat von letztens mitbringen können, oder die leckeren selbstgemachten Teilchen. Ist es Euer Geburtstag, müsst Ihr etwas sensibler ein und solltet wenigstens anbieten, gemeinsam die Zutaten einzukaufen oder den finanziellen Aufwand zu ersetzen. Oder Ihr holt Euch gleich die Meisterköche zu Euch nach hause und bereitet bei einer „Vor-Party“ das Essen gemeinsam vor. Natürlich könnt Ihr auch selbst zeigen, dass Ihr eigentlich 2 Michelin-Sterne verdient habt und alles selbst machen…. Ideen und gut sortierte Rezept-Tipps gibt es z.B. bei www.essen- und-trinken.de. Die haben eine ganze Seite mit Rezept-Ideen von Fingerfood über Partysnacks bis hin zu Suppen oder speziellen Rezepten für Vegetarier.

Auch bei den Getränken ist weniger Auswahl oft mehr. Klar müsst Ihr ein wenig nachdenken, was gern getrunken wird von Euren Gästen. Aber Ihr müsst nicht Wein aus 6 verschiedenen Ländern haben und Biersorten aus den 20 regional ansässigen Brauereien. Alte Gastgeber-Binsenweisheit: Es wird sowieso immer das getrunken, was man am wenigsten hat… 2 Varianten reichen also meist völlig aus. Inzwischen kann man in vielen Städten auch Getränke nach hause bestellen. Weil das regional sehr unterschiedlich ist, wollen wir hier keine Links legen. Fast jeder Supermarkt bietet inzwischen Online-Bestellungen und Lieferservice an…

Vorsicht vor Cocktails!

Cocktails sind sehr beliebt, aber teuer und für eine Privat-Party sehr zeitaufwändig! Wenn Ihr also nicht einen angehenden Barkeeper dabei habt, der die ganze Zeit nichts anderes tun mag, als Cocktails zu mixen, solltet Ihr sehr genau überlegen, ob Ihr Euch die Zubereitung der Cocktails als Gastgeber wirklich ans Bein binden wollt. Wenn mal einer sagt, ich will den Cocktail XY, sind schnell noch ein paar Komplizen unter den Gästen mit von der Partie. Dann steht Ihr in der Küche oder an der Bar und schnippelt, hackt, schüttelt und rührt… Zeit, die Ihr besser mit Euren Gästen verbringt! Und die Zutaten für Cocktails zu besorgen, ist oft sehr aufwändig. Also lasst besser die Finger davon oder beschränkt Euch auf einen einfachen Cocktail, bei dem Ihr die Zutaten schon vorbereiten könnt, wenn Ihr nicht auf Cocktails verzichten wollt! Leckere und beliebte Cocktail-Rezepte gibt es bei www.cocktail.de oder es lohnt sich auch die Anschaffung eines entsprechenden Cocktail-Buches.

Wer auf den Service gar nicht verzichten will und eine nicht ganz alltägliche Idee umsetzten mag, kann sich auch einen Barkeeper mieten. Das ist eine praktikable Alternative und ein schöner Party-Gag. Der muss ja nicht die ganze Zeit da sein, kann später kommen und nach 2-3 Stunden wieder gehen… Aber passt auf, das kann auch ne Menge Geld kosten und ist deshalb eher was für größere Partys und nicht so sehr für daheim geeignet.

-Ende Teil 1 unseres Party-Ratgebers-

