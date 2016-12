Tokio Hotel – Something New aus neuem Album veröffentlicht

Tokio Hotel hat den Song „Something New“ aus dem neuen Album „Dream Machine“ veröffentlicht. Eine geschickte Kombination von Tokio Hotel. „Something New“ ist auch der erste Song auf dem neuen Album. Das ganze neue Album „Dream Machine“ wird insgesamt 10 Songs haben. Bisher bekannt ist außerdem noch, dass Titel 4 „What if“ heißen wird. Alles andere muss man abwarten. Vielleicht werden ja noch Veröffentlichung des Albums weitere Details bekannt, aber Stand heute müssen wir uns im Wesentlichen damit begnügen.

Das vollständige Album „Dream Machine“ von Tokio Hotel soll am 3. März 2017 erscheinen. Der Song „Something New“ ist als Video frei zu hören. Auch wer amazon music hat, kommt in diesen Genuß. Sonst kann man den Titel einzeln downloaden oder man kann auch schon das ganze Album vorbestellen. Entscheidet man sich dabei für den mp3-Download, wird einem dann, wenn das Album erscheint, der bisher bezahlte Betrag auf den Gesamtbetrag angerechnet… Wer das jetzt nicht verstanden hat, klickt am besten mal auf den Link unten, da ist das nochmal erklärt…

Mehr solcher Nachrichten findet Ihr immer in unserem Popmusik Magazin oder allgemein unter unserem Stichwort Unterhaltung mit vielen aktuellen Nachrichten.