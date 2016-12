TVoG 2016 am 4.12.2016 Sing offs Team Fanta und Team Andreas

Wer ist in den Sing offs bei The Voice of Germany am 4.12.2016 und welche Talente schaffen es ins Halbfinale?

Bei The Voice of Germany 2016 am 4.12.2016 geht es in die Sing offs für die verbliebenen Kandidaten im Team Fanta und im Team Andreas. Wer ist überhaupt noch dabei und welche Talente werden es ins TVoG-2016-Halbfinale am nächsten Sonntag schaffen?

Wie funktionieren die Sing offs bei TVoG 2016?

Die jeweils 10 Talente im Team Andreas und die 10 Talente im Team Fanta singen im Sing off bei TVoG am 4.12.2016 jeweils einen Song. Direkt im Anschluss müssen die jeweiligen Team-Coaches entscheiden, welcher Kandidat auf einem der 3 Sessel Platz nehmen darf, die ein Weiterkommen ins TVoG-Halbfinale signalisieren. Sitzen dort schon 3 Talente, kann der Coach einen wegschicken und statt dessen den Kandidaten, der eben gesungen hat, dort hin setzten. Am Ende bleiben also jeweils 3 Talente übrig und die sind dann im Halbfinale von The Voice of Germany 2016 am nächsten Sonntag.

Robbie Williams und Emeli Sandé als prominente Coaches bei TVoG am 4.12.2016

Vorher gibt es s.g. Coachings für die Talente von prominenten Künstlern. Für das Team Fanta ist das Robbie Williams. Für das Team Andreas ist das Emeli Sandé.

Ein Schelm, der sich daran erinnert, dass sowohl Robbie Williams wie auch Emeli Sandé gerade erst selbst neue Alben veröffentlicht haben und das Coaching etwa als Promotion in eigener Sache verstehen könnten…

Doch ganz bestimmt ist es für die TVoG-Kandidaten ein besonderes Erlebnis, solche bekannten und erfolgreichen Künstler kennen zu lernen und ein paar Worte mit ihnen wechseln zu können! Ein echtes Coaching wird sicher kaum möglich sein oder eben nur vergleichsweise oberflächlich? Mal sehen, ob da mehr herüber kommt, als nur Begeisterung darüber, wie toll doch alle sind und was für eine überragende Stimme die Talente haben.

Immerhin will Robbie Williams ein Konzert von Marc Amacher besuchen, sagt er zumindest…

Talente Team Fanta im Sing off TVoG am 4.12.2016

Im Team Fanta haben sich in den Battles folgende Talente durchgesetzt und sind im Song Off. Wer ausscheidet und wer weiter kommt, aktualisieren wir dann gleich hier. Die Reihenfolge der Kandidaten hier ist alphabetisch:

Danyal Demir

Florentina Krasniqi

Jonny VomDahl

Lara Trautmann

Lukas Räuftlin

Marc Amacher

Robert Ildefonso

Ruth Lomboto

Sally Grayson

Yasmin Sidibe

Die Auswahl der folgenden Fotos der Talente im Team Fanta ist zwar nicht zufällig, hat aber auch keine Bedeutung. Wir haben nur die Fotos ausgewählt, wo die Talente auch ganz gut zu erkennen sind…

Talente Team Andreas im Sing off TVoG am 4.12.2016

Im Team Andreas haben sich in den Battles folgende Talente durchgesetzt und sind im Song Off. Wer ausscheidet und wer weiter kommt, aktualisieren wir dann gleich hier. Die Reihenfolge der Kandidaten hier ist alphabetisch:

Bünyamin Yazici

Daniel Moczarski

Joel Guzman

Jonas Hug

Leon Braje

Lucie Fischer

Michael Caliman

Neo Kaliske

Steven Sylvester Ludkowski

Tay Schmedtmann

Die Auswahl der folgenden Fotos der Talente im Team Andreas ist zwar nicht zufällig, hat aber keine Bedeutung. Wir haben die Fotos ausgewählt, auf denen die Talente ganz gut zu erkennen sind…

