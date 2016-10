Uni-Salsa-Camp in Regensburg, 4.-6. November 2016

Regensburg. Das Uni Salsa Camp Regensburg 2016 findet vom 4.-6. November 2016 das inzwischen 7. Mal statt. Die Workshops beginnen schon am Freitagabend und gehen bis zum Sonntagabend. Partys sind an allen 3 Tagen, am Samstag wieder mit der Gala-Night mit Shows der eingeladenen Gast-Tanzlehrer.

Die Veranstalter haben wie immer vor allem Tanzlehrer und -Paare aus Deutschland eingeladen, was zwar auch bei anderen Salsa-Festivals in Deutschland zunimmt, aber selten so konsequent ist, wie hier in Regensburg. Wie fast schon gewohnt sind z.B. wieder dabei Ivana Selim aus München, Natalia Pacheco aus Köln, William & Sissi aus Leipzig, Milvina & Paddy aus Frankfurt oder Kia & Zeynep aus Stuttgart genannt. Aber natürlich sind auch internationale Tänzer in Regensburg zu Gast.

Auf dem Programm beim Uni Salsa Camp Regensburg stehen wieder Workshops parallel in 3 Sälen. Die Salsa steht im Vordergrund. Es gibt aber auch einige begleitende Workshops, wie etwa Bachata, Kizomba und andere. Ein spezielles Angebot für Salsa Anfänger haben wir in diesem Jaahr leider nicht gefunden. Schade!

Partys sind an jedem Abend. Der Höhepunkt ist die Salsa Gala am Samstag ab 21.30 Uhr in der Uni Mensa. Auch die Welcome-Party am Freitag ab 21.45 Uhr ist in der Mensa. Die Good-bye-Party am Sonntag ist dann ab 20.00 Uhr im Picasso Regensburg.

Die Workshops sind alle im Sportzentrum. Wir verlinken unten die Webseite vom Uni Salsa Camp Regensburg. Schaut dann bitte dort nach wegen der Details.

Die Ticket sind weiter angenehm preiswert. Ein Fullpass kostet 115 €. Daneben gibt es aber noch verschiedene Kombinationen vom Tages-Pass bis zum Party-Pass, der für alle Partys zusammen z.B. nur 17 € kostet.

