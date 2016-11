„Violetta“ Tini Tour – Martina Stoessel Konzerte 2017

Der Violetta-Star „TINI“ Martina Stoessel ist 2017 auf Konzert-Tour in Deutschland, Österreich und Schweiz unterwegs. Seit ein paar Jahren und 3 Staffeln lang begeistert(e) Martina „Tini“ Stoessel als Violetta Castillo in der Disney-Serie „Violetta“ Teenies auf der ganzen Welt. Ganze 240 Folgen wurden davon produziert. Inzwischen ist Martina Stoessel als Sängerin und Entertainerin unterwegs, hat ihre erstes Solo-Album veröffentlicht und spielt die Hauptrolle im Film „Tini: Violettas Zukunft“, der im Frühjahr Premiere hatte und seit Anfang November 2016 auch bei uns ins den Kinos läuft.

Ab Ende März 2017 ist Martina Stoessel als TINI in Stuttgart, München, Köln, Hamburg, Berlin, Oberhausen und Frankfurt zu Konzerten zu Gast und macht auch je einen Abstecher nach Wien und Zürich. Die Tickets kosten ab knapp über 40 € bis über 70 €, je nach Stadt und Termin, und natürlich gibt es auch teurere Tickets auf besseren Plätzen. In einigen Städten gibt es 2 Konzerte an einem Tag, jeweils um 14.00 und um 18.00 Uhr, was sicher den vielen jungen Fans Rechnung trägt. Auch, wenn nur ein Konzert in einer Stadt avisiert ist, geht das spätestens um 18.00 Uhr los.

Vielleicht ein Tipp für Eltern, die ihren Kids ein besonderes Weihnachtsgeschenk machen wollen? Die Musik von TINI ist jedoch moderne Popmusik, für die sich jedermann begeistern könnte, auch wenn er bzw. sie die Serie oder den Film vielleicht gar nicht kennt. Wir hatten im späten Frühjahr das aktuelle Album vorgestellt: siehe Artikel Martina Stoessel (Violetta) veröffentlicht Pop-Album „Tini“.

Konzert-Termine 2017 von „Tini“ Martina Stoessel alias Violetta

Hier eine Übersicht über die Konzert-Termine auf der Tour von Martina Stoessel. Die Ticket gibt es bei eventim.

25.-26. März 2017 Stuttgart in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle 25.3.2016 18.00 Uhr, 26.3.2017 14.00 Uhr)

9. April 2017 Wien in der Stadthalle (2 Konzerte 14.00 und 18.00 Uhr)

11. April 2017 München in der Olympiahalle

12. April 2017 Zürich-Oberlikon im Hallenstadion (18.30 Uhr!)

16. April 2017 Köln in der Lanxess Arena (2 Konzerte 14.00 und 18.00 Uhr)

17. April 2017 Hamburg in der Barclaycard Arena (14.00 und 18.00 Uhr)

18. April 2017 Berlin in der Mercedes-Benz Arena

20-21. April 2017 Oberhausen (beide um 18.00 Uhr)

6. Mai 2017 Frankfurt in der Festhalle (14.00 und 18.00 Uhr)

Wie es sich für Disney-Produktionen gehört, gibt es eine ganze Armada von Begleitprodukten zu „Violetta“. Das reicht von diversen Dingen für den Alltag wie z.B. den Violetta Kalender 2017 oder die Schule, über das neueste Buch – Tini – Ein Neubeginn für Violetta: Mein neues Leben (seit 10.10.2016), Video-Rückblicke wie Violetta – Der Weg zum Erfolg und auch der Kino-Film Tini: Violettes Zukunft ist für den 10. März 2017 bereits als Video avisiert.

