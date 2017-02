Vom BH bis zum Slip – Marie Jo Dessous Sommer 2017

Was trägt Frau drunter im Frühjahr – Sommer 2017? Zum Beispiel Dessous von Marie Jo, einer bekannten Lingerie-Marke. Marie Jo kommt in jeder Mode-Saison mit neuen Lingerie-Modellen und Linien und aktuellen Modefarben auf den Markt. Das ist auch für die kommende Frühjahr- und Sommer-Mode 2017 nicht anders. Da ist z.B. die Linie Naomi mit einem zarten, hellen Lind-Grün oder entsprechenden Kombinationen mit Weiß, der Klassiker Marie Jo Avero bekommt ein frisches Eisblau. Schon länger bei Marie Jo gibt es auch die Unterwäsche-Serie Jane – nun mit Tropical Peach, oder neu Charlize, ein besonders raffiniertes Dessous-Model in Pale Peach. Besonders lieblich ist Helene in der Farbe Vanilla. Die Helene-Lingerie-Serie von Marie Jo gibt es aber auch in einem Nachtblau.

Nun sind die Dessous-Modelle von Marie Jo immer sehr vielfältig. Bis zu 11 unterschiedliche BHs haben wir gezählt – mit Bügel, ohne Bügel, gepolstert oder nicht, mit Cups, mit Außen-Trägern (Balcony), als Push up oder Neckholder. Auch bei den Slips oder Hotpants kann Frau ihren eigenen Vorleiben gemäß aus unterschiedlichen Varianten wählen. Dazu kommen noch Bodys, Unterkleider, Morgenmäntel, Hemdchen und diverse Strumpfbänder und -gürtel oder schlicht Strumpfhalter. Nicht bei jeder Modell-Reihe hat Marie Jo so eine üppige Auswahl, aber die Wahl aus verschiedenen Dessous-Formen gibt es immer.

Insgesamt werden für die neue Mode-Saison auch die Dessous wieder etwas ruhiger und leichter – keineswegs weniger raffiniert oder weniger mutig. Aber es die aktuelle Lingerie-Mode ist nicht mehr ganz so üppig und folgt damit dem Trend, den es derzeit allgmein in der Mode gibt.

Erst recht dürfen die klassischen Farben Schwarz, Weiß und Rot bzw. Hauttöne nicht fehlen und die kommen bei Marie Jo nicht zu kurz. Hier seien besonders genannt die Modelle Elle und Jewell.

Die Dessous-Fotos hier im Artikel sollen Ihnen zur Anregung dienen. Von einer Linie gibt es bis zu 18 verschiedene Teile. Diese Vielfalt können wir hier nur andeuten.

An jedem Foto steht immer das Modell und die Farbe, damit Sie im Geschäft sich nicht wortreich erklären müssen, sondern die Verkäuferinnen gleich wissen, was Sie suchen oder Sie selbst, wenn Sie online shoppen sollten…

Obwohl wir jedes Jahr über die neuen Dessous aus dem Hause Van de Velde berichten, sei hier noch einmal darauf hingewiesen, dass Unterwäsche von Marie Jo oder den anderen Marken von Van de Velde immer hochwertig ist und sie nur in ausgewählten Fachgeschäften und Online-Shops verkauf wird (weitere Hinweise unten). Van der Velde verwendet stets beste Stoffe, aufwändige Verzierungen und legt besonderen Wert auf Passform und Verarbeitung.

Hier eine Auswahl weiterer aktueller Marie Jo – Modelle für die Frühjahr-Sommer-Mode 2017 im Foto.

Die neuen Marie Jo Modelle Mode Sommer 2017

