Westernhagen MTV unplugged CD Kritik, DVD, mp3, Vinyl, BlueRay

„Westernhagen! Westernhagen! Marius Müller-Westernhagen“ brüllt der Marktschreier seinem Publikum ungefragt ins Ohr. Manchmal bleibt einer stehen und drückt ihm ein paar Batzen in die Hand und bekommt dafür mal eine kleine, mal eine größere Schachtel. Meist aber zieht das Publikum unbeeindruckt an ihm vorbei, weiter zu den nächsten Ständen – manche einfach nur gelangweilt, mancher in der Hoffnung, doch noch auf eine Markt-Attraktion zu treffen. Oder hat er die gerade verpasst?

Marius Müller-Westernhagen veröffentlicht am 28. Oktober 2016 seine MTV Unplugged Session. Die gibt es als „Limited Fan Box“ mit einer Doppel-CD, einer Doppel-DVD und einer BlueRay für alle, die gar nicht genug Westernhagen bekommen. Für die gibt es sogar noch die Vinyl-Version mit 4 Schallplatten. Es gibt auch nur eine Doppel-CD oder den mp3-Download. Kostenpunkt: Zwischen 12,29 € und 32,99 € für insgesamt knapp 2 Stunden gute, musikalische Unterhaltung.

Hätte es eine MTV Unplugged Session von Marius Müller-Westernhagen gebraucht? Ja und Nein!

Ja, weil es schließlich von unzähligen Künstlern eine MTV Unplugged Session gibt, warum also nicht auch von einem der erfolgreichsten und bekanntesten deutschen Musikschaffenden? Auch ja, weil Westernhagen oft gescholten wurde in den letzten Jahren, viele seiner Fans „ihren Marius“ vermisst haben. Dabei kannst du einige Songs von MMW bei jeder Party zu fortgeschrittener Stunde spielen und die Leute liegen sich in den Armen oder springen wie wild über die Tanzfläche. In jedem Fall singen sie mindestens den Refrain lauthals mit, unvergessliche Hits wie „Johnny Walker“, „Sexy“, „Schweigen ist feige“, Willenlos“, „Lass uns Leben“, „Es geht mir gut“, „Ich bin wieder hier“ oder „Freiheit“…

Die sind auch auf dem MTV-Unplugged-Album“ drauf, teils in neuen Versionen. 24 Songs insgesamt, mit einem Marius Müller-Westernhagen, wie seine Fans ihn lieben oder ihn früher geliebt haben. Hier ist er wieder da und seine Lieder bekommen eine weitere Episode hinzugefügt.

Nein, weil selbst die neuen Versionen nicht so bahnbrechend neu sind, dass man nun etwas anderes präsentiert bekäme. Wer mit dem Gesamtwerk von MMW nicht so vertraut ist, wird vermutlich den Unterschied kaum bemerken, im Gegensatz zu Fan. Nein, weil es bereits einige Versionen einer Rückschau auf das Werk von Westernhagen gibt und man bis heute vermutlich alles noch kaufen kann, was MMW je veröffentlicht hat. Wozu also eine neuerliche Zusammenfassung?

Für die Fans von MMW wird das vermutlich gar keine Frage sein. Natürlich kaufen sie sich diese MTV Unplugged Session! Das ist auch richtig so und nicht im geringsten zu bemängeln.

Ich hatte auch Spaß beim Anhören und hab mich auch gefreut, neue und alte Lieder von Westernhagen mal wieder zu hören und in einem etwas anderen Soundkleid, als bisher. Deshalb würde ich auch jederzeit in ein solches Konzert gehen – in einen Klub, in ein Theater, mit überschaubarer Anzahl der Zuschauer und so, dass ich nicht Stunden vorher anreisen muss. Die Band könnte ruhig kleiner sein.

Denn, Westernhagens Band ist bei der MTV Unplugged Session doch ziemlich gewaltig groß. Von Reduktion, wie man es vielleicht von einer unplugged Session erwartet, kann nur in gewisser Weise die Rede sein – zumal Westernhagen selten einer war, der musikalisch „nur Krach“ gemacht hätte. Er beherrschte schon immer das Florett und die leisen Töne und so sind manche Versionen vom Arrangement her sogar komplizierter, als die Originale.

Aber: Auch wenn MMW hier für einige wieder der alte zu sein scheint, ist er eben nicht mehr der von vor 20 Jahren. Wie sollte das auch gehen? Wer wollte das wirklich? Wir sind ja auch alle nicht mehr die von vor 20 Jahren…

