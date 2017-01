Winter Salsa Festival Innsbruck 20.-22.1.2017

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 11.01.2017

Innsbruck. Das Salsa Winter Festival 2017 vom 20.-22. Januar 2017 ist der ehemalige Salsa Congress Austria oder auch Salsa Congress Innsbruck. Das deutet schon darauf hin, dass dieses Salsa-Festival eine lange Tradition hat. Tatsächlich gibt es dieses Salsa-Festival als Highlight im Salsa-Kalender der letzten Jahre nun schon zum 14. Mal.

Die Organisatoren Heike & Gensil von Tropical Swing Innsbruck haben sich stets um eine Weiterentwicklung des Festivals und Verbesserungen bemüht. So gibt es inzwischen unter der Marke Salsa Congress Austria nicht nur das Salsa Winter Festival Innsbruck, sondern noch weitere Events im Verlauf des Jahres.

Weil es im letzten Jahr wieder einige Veränderungen gab, kann man vom 20.-22. Januar 2017 im Wesentlichen auf die Erfahrungen aufbauen. So findet das Festival wieder in den Räumlichkeiten des Haus VierundEinzig in Innsbruck statt. Hier wird auf 3 Ebenen getanzt, geübt, gelernt und gefeiert werden. Man trifft Freunde, alte Bekannte und lernt neue Salsa-Tänzer kennen.

Von den eingeladenen Tanzlehrern und Shows kennt man einige, weil in den letzten Jahren schon dabei waren, andere sind neu. So sind u.a. Salsa People, Fuego y Pasion und Studiodanza aus der Schweiz wieder dabei, Max Tripiccio und das Salsa Star Dance Studio aus Italien, Paco Rodriguez aus Kuba und natürlich als Hosts Heike & Gensil aus Innsbruck. Aus Deutschland kommen Vero & Estaeban sowie Salsapur. Das ist aber nur eine Auswahl.

Im Workshop-Programm gibt es solche für Mittelstufe und fortgeschrittene Salsa-Tänzer. Insgesamt sind 23 Workshops geplant. Es bleibt also angenehm überschaubar. Neben den verschiedensten Salsa-Themen gibt es auch Cha Cha Cha, Kizomba, Bachataund mehr.

Weiters wird 2017 der Salsa-Wettbewerb „Baila la – Salsa Competion Austria“ für Salsa-Show-Teams fortgesetzt. Der Wettbewerb ist bereits am Freitag, den 20. Jänner 2017 im Rahmen der Welcome-Party. Am Samstag, den 21. Jänner 2017 ist abends eine Salsa-Gala.

Tickets für das Salsa Winter Festival 2017 in Innsbruck gibt es als s.g. VIP-Pässe (Fullpässe) oder solche für jeden Tag und außerdem für die Freitag-Party und die Salsa-Gala am Samstag. Die Party-Tickets kosten 25 €.

