You Sing – Du bist der Chor – Mitsing-Tour 2017

Mitsing-Erlebnis mit Giovanni Zarrella und Michael Betzner-Brandt

Mitsing-Konzerte erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. „You Sing – Du bist der Chor!“ geht 2017 auf Tour durch Deutschland. Und jeder kann mitsingen! So greifen Giovanni Zarrella und Michael Betzner-Brandt einen Trend auf, den es zu Weihnachten und im Karneval schon lange gibt – und der sich in einigen Regionen seit einiger Zeit etabliert. Hunderte oder gar tausende Menschen kommen in einer Konzerthalle zusammen und singen gemeinsam Lieder, die wir alle aus dem Radio kennen: Evergreens von ABBA, Beatles, Michael Jackson – oder auch noch junge Lieder wie die von Andreas Bourani oder Pharrell Williams‘ „Happy“.

„You Sing“ ist ein großer Spaß für alle mit manchem Gänsehaut-Moment, den man so schnell nicht wieder vergisst! Keine Angst, man muss nicht textsicher sein, denn natürlich macht es moderne Technik möglich, dass jeder -wie beim Karaoke- weiß, wann was gesungen werden muss – natürlich nicht auf einem kleinen Bildschirm, sondern auf großen, für die Hallen geeignete Displays, die man ja von Konzerte oder Sportveranstaltungen kennt.

Auch kommt es bei „You Sing – Du bist der Chor!“ nicht darauf an, wie gut man singen kann. Jeder, der Lust hat zu singen oder auch einfach nur neugierig ist, kann, darf und sollte dabei sein.

Termine „You Sing – Du bist der Chor – Tour 2017

Hier die ersten Termine der You Sing -Tour 2017. Weitere Termine sind schon in Vorbereitung und werden dann von uns hier ergänzt. Die Ticket gibt es bei eventim für etwas mehr als 30 €.

Donnerstag, 26. Januar 2017 – Hamburg im Mehr! Theater am Großmarkt

Samstag, 28. Januar 2017 – Leipzig im Haus Auensee

Freitag, 03. Februar 2017 – Bremen im Musical Theater

Samstag, 04. Februar 2017 – Düsseldorf in der Mitsubishi Electric Halle

Sonntag, 05. Februar 2017 – Nürnberg in der Meistersingerhalle

Montag, 06. Februar 2017 – Stuttgart in der Liederhalle

Mittwoch, 08. Februar 2017 – Frankfurt in der Jahrhunderthalle

